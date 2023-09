Si sono accesi i riflettori sul borgo delle colline imolesi: in scena la 29^ edizione della Biennale del Muro Dipinto

La Biennale del Muro Dipinto torna con la sua XXIX edizione. E lo fa in grande stile grazie agli artisti che impreziosiranno i muri del borgo di Dozza sul tema “L’arte in progress”, titolo della kermesse di quest’anno, e a una serie di iniziative collaterali che animeranno il territorio per sette giorni all’insegna della cultura. Non mancheranno inoltre i restauratori, chiamati in causa per prendersi cura dei dipinti storici della kermesse ideata nel 1960 dall’allora primo cittadino Tomaso Seragnoli. Insomma, il programma è ricco di appuntamenti molto interessanti. Merito del grande impegno della Fondazione Dozza Città d’Arte che, coadiuvata dai Comuni di Dozza e Castel Guelfo, nonché al contributo di tante realtà pubbliche e private, ha dato vita a una kermesse davvero stimolante.

“Tra i nostri obiettivi c’era quello di animare il borgo di Dozza – spiegato Simonetta Mingazzini – e penso proprio che ci riusciremo a meraviglia. L’arte e la cultura sono volani fantastici per creare aggregazione, momenti di confronto e di scambio di idee. Per questo abbiamo cercato di aggiungere tante mostre, laboratori e altre iniziative collaterali capaci di incuriosire il pubblico della Biennale. Un’edizione prevede la partecipazione di artisti e di restauratori su diversi cantieri. Del resto ‘Arte in progress’, titolo della rassegna 2023, richiama l’attenzione sul lavorio continuo che caratterizza le opere del Muro Dipinto, dalla creazione fino alla cura che ne consegue tra strappi, restauri e messa in sicurezza. A tal proposito devo dire che non è stato facile trovare le pareti per far lavorare gli artisti. Ma alla fine, grazie al contributo dei cittadini, siamo soddisfatti degli spazi su cui agiremo”.

“Al sentito ringraziamento che l’amministrazione comunale formula alla dirigenza e al personale della Fondazione Dozza Città d’Arte e ai membri della commissione inviti della Biennale, desidero abbinare il caloroso benvenuto nel borgo agli artisti che saranno protagonisti di un’altra edizione di questo importante appuntamento – dichiara Luca Albertazzi, sindaco di Dozza -. I muri dipinti sono un patrimonio che distingue Dozza nel mondo e per questo vanno salvaguardati. Ciò comporta un impegno sia a livello logistico che economico, ecco perché il tema del restauro delle opere storiche da anni è sempre più presente nelle nostre azioni politiche: i tempi sono maturi per ottenere un riconoscimento di carattere internazionale per la Biennale per valenza storica, artistica e culturale di una proposta che vanta una continuità nei decenni.Il nostro compito sarà quello di fortificare questo patrimonio attraverso attività che lo facciano percepire, a pieno titolo, come un museo a cielo aperto. Il progetto per la creazione di un’audioguida gratuita disponibile tutto l’anno e utilizzabile durante le visite guidate alle opere con il proprio smartphone fa parte di questo percorso”.

L’edizione 2023 è iniziata ieri, 11 settembre, e proseguirà sino al 17 settembre. La Commissione inviti della Fondazione Dozza Città d’Arte, come sempre variegata e composta da tanti elementi con carriere diverse tra loro così da avere una visione più ampia possibile, ha selezionato sei artisti, tre donne e tre uomini, che avranno il compito di dipingere sulle pareti di Dozza.

Si tratta di Paola Babini, Roberta Pancera, Rossella Piergallini, Emeid, Emilio Fantin e Vanni Spazzoli. Tutti loro agiranno lungo i cantieri allestiti nell’incantevole borgo medievale per trasformare i bozzetti ideati per l’occasione in opere d’arte che rimarranno impresse sui muri.

Il pubblico, come sempre, avrà l’occasione più unica che rara di vederli all’opera da vicino mentre lavorano, per una mostra a cielo aperto di Public Art. E potrà fare lo stesso con i restauratori che per tutta la settimana si prenderanno cura di alcuni murales storici del Muro Dipinto situati tra Piazza della Rocca, via della Pace e via De Amicis.