Venerdì 15 e sabato 16 settembre proseguono gli appuntamenti che da luglio a settembre vedono protagonisti i quartieri e le frazioni tutto il territorio

Nuovi appuntamenti, venerdì 15 e sabato 16 settembre, con “InTrecci di Comunità, Festa dei Quartieri e delle Frazioni”.Dopo le iniziative organizzate il 7 luglio scorso nei quartieri Marconi e Pedagna e nella frazione di San Prospero e quelle dell’1 settembre nelle Frazioni di Sasso Morelli e San Prospero,questa volta il calendario di eventi che da luglio a settembre coinvolgono quartieri e frazioni del Comune di Imola avrà per protagonista il Quartiere Campanella, il Centro Storico e il Centro sociale La Stalla.

Venerdì 15 settembre, nel Quartiere Campanella sarà di scena l’appuntamento A scuola di gentilezza. Alle ore 16:30 ritrovo al C. S. Campanella con merenda, Laboratorio Sassi della Gentilezza a cura dei Servizi Educativi 0-6 del Quartiere Campanella e campi aperti per tutti, con i campi da calcetto e da tennis a disposizione, alle 17:30 Baby Dance, balliamo insieme a Martina di The Stars e dalle 18:30 Apericena e dialoghi per il quartiere Campanella a cura del tavolo G.P.S.. A seguire balli per tutti e tutte con esibizioni del gruppo The Stars. Mentre nella zona Centro Storico sarà di scena l’appuntamentocon InContri in Centro. Alle ore 16.00 Ritrovo al C.S. Tiro a Segno con merenda e giochi di una volta a cura di “Officina Clandestina”, alle 17.30 “A scuola di bocce” e ping pong presso C.S. Bocciofila , alle 18.30 Festa accoglienza al Nido d’Infanzia Scoiattolo con inaugurazione della mostra “la casa dei giochi si racconta” e del nuovo progetto di book sharing “la casa dei libri” con “Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo”. Dalle 19:00 Pic Nic on the Rocca. Invitiamo tutti e tutte a portare il proprio cestino da pic nic sui teli allestiti e a condividere insieme un momento di festa

Sabato 16 settembre, al Centro Sociale La Stalla, sarà in scena We Are Skate. Alle ore 17:00 ritrovo al C. S. La Stalla, Saluti Istituzionali e momento di ringraziamento della Protezione Civile alla comunità, laboratori della AUSL di Imola, trucca bimbi e letture a cura di “Ponte Azzurro”, Croce Rossa Italiana e artisti di strada, alle 17:30 inizio giochi, tornei ed esibizioni Skaters, Pro-fighting Imola Asd con prove aperte della scuola, Sitting Volley con Marco Ronchi ed Equipe ASP “Dopo di noi”, Torneo di calcetto* e torneo di Beach Volley* in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Nuovo. *Le iscrizioni ai tornei si accettano al centro sociale fino alle ore 17.30*. Alle 19:00 Cena insieme e balli con il gruppo “Pueblo Latino”.

Una festa diffusa in spazi e luoghi da scoprire – “InTrecci di Comunità, Festa dei Quartieri e delle Frazioni” è una festa diffusa che coinvolge luoghi insoliti e spazi da scoprire, cene, musica e attività, per un pubblico di piccoli e grandi. Un palinsesto partecipato nei quartieri e nelle frazioni, promosso dal Comune di Imola in collaborazione con Nuovo Circondario Imolese, Asp – Equipe Costruire Comunità, Ancescao e realizzato insieme a istituzioni, scuole, centri sociali, associazioni e cittadini. Si tratta di un calendario di eventi da luglio a settembre che coinvolgono quartieri e frazioni del Comune di Imola.

L’obiettivo della Festa è Ri-scoprire il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità e rafforzare legami di prossimità e solidarietà tra gli abitanti dello stesso quartiere e frazione.

Luoghi privilegiati di queste feste sono lo spazio pubblico, luogo di incontro, socialità e inclusione, in particolar modo il verde pubblico e i Centri Sociali.

I Luoghi di Comunità nei quali si sviluppano le feste, con declinazioni diverse sulla base delle caratteristiche specifiche di singoli luoghi e degli attori coinvolti sono: i Quartieri Campanella, Centro Storico, Marconi, Pedagna, Villaggio, Zolino e le Frazioni di San Prospero, Sasso Morelli, Sesto Imolese. Ogni Festa ha un suo titolo che nasce dal carattere della festa stessa e dall’obiettivo che ogni festa si è dato. La loro organizzazione è distribuita in 4 giornate, da luglio a settembre