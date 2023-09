In programma all’Autodromo Ferrari dal 22 al 24 settembre; accesso gratuito a tutti gli eventi

Presentata la seconda edizione di “Imola Green”, in programma dal 22 al 24 settembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Organizzato da Formula Imola e dal Comune di Imola, con il supporto di Plenitude (Eni), l’evento si rinnova, a partire dal nome, nell’ottica di una maggiore diffusione della mobilità elettrica, nel contempo mostrando ai visitatori gli effetti della sostenibilità ambientale, mettendo in luce tutte le innovazioni che si stanno realizzando in questi anni. “Imola Green” si pone obiettivi formativi e divulgativi che puntano a educare e incentivare le persone a utilizzare in totale sicurezza un mezzo elettrico nei centri urbani e promuovere al contempo la mobilità attiva per il benessere delle persone.

Una tre giorni ricca di appuntamenti, sia in pista che nel paddock e nella Sala Polivalente/Media Center, teatro di incontri e convegni sul tema della città a misura di mobilità attiva e della transizione energetica nella mobilità. Al riguardo, nella Sala Polivalente/Media Center l’appuntamento è per tutta la giornata di sabato 23 settembre, a partire dalle ore 10.00 con i saluti istituzionali.

La tre giorni di “Imola Green” prende il via venerdì 22 settembre, alle ore 19, nel paddock, con lo Street Food Festival, in collaborazione con Bof, che vedrà l’esibizione dei Manuel Durante, Eiffel 65 e DJ Rosso, sul palco allestito nel paddock.

Sabato 23 settembre si entra nel vivo della manifestazione, sia in pista che nel paddock. In pista si svolgeranno i test drive dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17, che lasceranno spazio alla pista aperta ai pedoni, dalle 17,30 alle 19 (entrata e uscita da box 17-18). Nel paddock, dalle 10 alle 19, l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Da non perdere l’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada. Poi, dalle 19 alle 0,30 Street Food Festival, in collaborazione con Bof, con musica offerta da Finley, Tieni il tempo con DJ Mare.

Domenica 24 settembre gran finale, con il prosieguo delle attività in pista dalle 10 alle 12, con Imola Bike Day, la pedalata organizzata dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito delle domeniche ciclabili e dalle 12 alle 18,30 l’apertura al pubblico in bicicletta.

Nel Paddock, dalle 10 alle 18, come il sabato precedente, l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Prosegue anche l’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada.

Proseguirà lo Street food festival in collaborazione con Bof e l’intrattenimento musicale, con Food Truck, Imola che balla con i DJ del territorio, Cerve e Regaz, Elia Poggi, Simon Vicenti e Rocchi & Lupidi, oltre alla presenza del format Grigliatech.

L’accesso all’Imola Green è gratuito per tutte e tre le giornate dell’evento.

Marco Panieri (Sindaco Città di Imola): “Imola Green nasce da un coinvolgimento dell’intera città, dal settore automotive all’intrattenimento fino alle giovani generazione, insieme ad un main sponsor come Eni che riesce a tradurre i valori della sostenibilità e dell’innovazione in numerose forme concrete che migliorano la qualità dei prodotti, dei consumi e della nostra vita. Questa collaborazione fra una base territoriale che è fatta di esperienze, eccellenze e proposte locali con un livello nazionale ha generato un momento di confronto e di condivisione sulle novità e le opportunità che la mobilità elettrica e dolce presentano, non solo per i privati e per la questione ambientale, ma anche per la trasformazione delle città e la qualità della vita. È uno dei focus su cui ci concentreremo e che cercheremo di analizzare sotto vari aspetti. Imola Green non sarà quindi solo attività sportiva e di pista, prove con Guida Sicura, talk e panel, ma anche divertimento sano, con street food e sound. Un incontro di realtà della città che si ritrovano in Autodromo, dimostrando come Imola si conferma promotore e hub all’avanguardia per divulgare e sperimentare buone pratiche sui temi dell’innovazione: sostenibilità ambientale ed economica, infrastrutture, formazione, digitale”.

Pietro Benvenuti (Direttore Autodromo di Imola): “In questi ultimi anni l’Autodromo ha puntato molto sulla sostenibilità e sull’attenersi alle regole più stringenti come obiettivo primario. In poco tempo sono stati fatti passi da giganti con il riconoscimento delle certificazioni ISO 20121 e ISO 14001: siamo uno dei pochi impianti ad averle, oltre quella della FIA. Lo facciamo non per avere dei pezzi di carta, ma come autodromo dare l’esempio di poter andare verso una direzione che prima nemmeno era considerabile. Questo evento nasce dalla volontà nostra e del Comune di sensibilizzare sulla sostenibilità e far vedere che il territorio può essere d’esempio, grazie anche ai partner che saranno con noi come Eni-Plenitude, UNIBO e le Istituzioni. Vorremmo dare a tutti i partecipanti delle informazioni e uno stimolo alla transizione energetica, che per noi parte dalla mobilità. Questo evento nasce (e spero si ripeta negli anni) per dare un punto di riferimento alla transizione energetica. È un evento pensato per tutti, anche per i più piccoli, con intrattenimento per bambini, che potranno provare mezzi e pedali e mini moto elettriche, perché pensiamo che l’educazione debba iniziare da quando si è piccoli. Abituandoli ad avere un approccio a mezzi diversi da quelli che sono soliti a vedere ritengo che possa essere da stimolo, dato che saranno loro a portare avanti in futuro la transizione ecologica”.