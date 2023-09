Ad ospitare la fiera del riciclo sarà l’area parcheggio del Pala de André

Nuova edizione per il mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule”, in programma domenica 24 settembre nell’area parcheggio del Pala De André a Ravenna, dalle 8 alle 18.

I prossimi appuntamenti: 22 ottobre; 26 novembre.

Questa fiera del riciclo consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro; in città si affianca alla “gemella” – “La Pulce d’Acqua” – negli spazi della Darsena (8.30-18.30). Le prossime date: 8 ottobre; 5 novembre; venerdì 8 dicembre (festività).

Tra i banchi dei mercatini tutti possono trovare ciò che cercano; e molti collezionisti riescono ad acquistare l’oggetto tanto desiderato, nel segno del “vintage”.

Questa data di fine settembre può rappresentare inoltre un’ottima occasione in vista dell’autunno: per “vestire” la casa, ad esempio, o per rinnovare il proprio look.

I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano cedere gli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita delle cose. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per limitare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Per tutte le informazioni: www.lapulcenelbaule.it