Dal 2 ottobre al 27 novembre sei appuntamenti online per migliorare il proprio business attraverso gli strumenti digitali

Prenderà il via lunedì 2 ottobre il progetto “Destinazione Digital Marketing”, un corso di formazione online completamente gratuito indirizzato agli operatori dei settori di commercio, turismo, servizi e hospitality dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese. L’iniziativa prevede sei appuntamenti online per scoprire e conoscere le strategie di comunicazione e gli strumenti più efficaci per far crescere il proprio business online.

Il percorso formativo è realizzato dal Nuovo Circondario Imolese grazie al finanziamento da parte della Città Metropolitana di Bologna nell’ambito del progetto “Economia di prossimità”.

Le sei lezioni, che si terranno tutte on line alle ore 20.45, sono rivolte a tutte le attività e gli esercizi commerciali e di servizi attivi sul territorio del Nuovo Circondario Imolese interessati e tratteranno molteplici argomenti: dalla creazione di una pagina Facebook alla realizzazione efficace di nuovi contenuti, passando per le strategie di investimento pubblicitario sui Social Media, la creazione di una scheda Google my Business, l’ottimizzazione SEO, la creazione e la gestione di un sito web fino all’ e-commerce e alla vendita online.

Al fine di poter partecipare ai corsi è necessario iscriversi. Per registrarsi è sufficiente scannerizzare il QR code e compilare il modulo di registrazione online. Agli iscritti verrà inviato il link per partecipare ai corsi online pochi giorni prima degli stessi.

Le lezioni sono completamente gratuite e saranno tenute da professionisti del settore. I relatori coinvolti sono:

Emanuele Giovannini – Studio Verdi 22

Simona Xella – Atelier Creativo di Dozza

Giovanni Baistrocchi – Nuovo Diario Messaggero

Manuele Dal Re – Studio Verdi 22

Chiara Angelino – Studio Verdi 22

Chiara De Paoli – Social media manager

Le 6 serate si terranno alle ore 20.45 on line nelle date qui riportate:

2 ottobre:

Strategie per retail e hospitality: comunicazione pro business

Facebook per il business: guida alla creazione di una pagina Facebook aziendale efficace

16 ottobre:

Fare investimenti pubblicitari sui Social Media: quando ne vale la pena

Instagram e gli altri Social Media: le principali differenze e come impostare un piano editoriale sui social media. Idee vincenti e pianificazione produttiva

30 ottobre:

Google per le attività: come creare una scheda Google my Business, ottimizzazione SEO e come sfruttare al meglio le potenzialità

Recensioni positive: come ottenerle

6 novembre:

Come nasce un sito web: decidere come essere presenti con il proprio sito

Creazione dei contenuti e utilizzo mobile

13 novembre:

E-commerce e vendita online: consigli strategici per gestire il proprio negozio online

27 novembre:

La creazione dei contenuti: come comunicare al proprio pubblico online attraverso un copy efficace e la scelta corretta di foto e video