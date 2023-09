Appuntamento domenica 1° ottobre per promuovere la prevenzione del tumore al seno

Torna per il quinto anno al Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme il Trofeo LILT “Sport è Salute”, organizzato nella giornata di domenica 1 ottobre per promuovere la prevenzione del tumore al seno e in particolare la campagna “Ottobre mese rosa”.

«L’Amministrazione comunale – ha affermato l’assessora Barbara Mezzetti – è orgogliosa di ospitare per la quinta volta al Golf Club Le Fonti questo importante evento sportivo legato a un tema come quello della prevenzione, importante per il benessere di una comunità. Ringraziamo la Lilt, insieme a tutti gli organizzatori e gli sponsor della manifestazione sportiva e delle iniziative collaterali».

«Per il quinto anno promuoviamo al Golf Club di Castel San Pietro Terme la campagna “Ottobre mese rosa” – ha esordito il presidente Francesco Rivelli -, un’iniziativa che organizziamo da oltre 30 anni per dare alle donne di età inferiore ai 45 anni, che sono fuori dagli screening previsti dalla sanità pubblica, l’opportunità di effettuare un controllo in ambulatori disponibili in tutta Italia. Quest’anno c’è una novità, il controllo non si prenota più per telefono, ma online. I tumori alla mammella sono i primi per incidenza e per mortalità in tutte le fasce d’età. Nell’ultimo anno in Italia si sono verificati 55.700 nuovi casi, con un aumento dello 0,5% rispetto all’anno precedente. La mortalità invece è in calo, grazie agli screening, alle diagnosi precoci, alla sensibilizzazione che facciamo nelle scuole. E anche iniziative come questa al Golf Club Le Fonti hanno una forte valenza informativa».

Accanto al torneo di golf (18 buche 4 categorie), che prevede premi speciali per i vincitori, omaggi per tutti i partecipanti e un aperitivo offerto da Pam, quest’anno gli organizzatori propongono anche alcune novità pensate per attrarre e coinvolgere, accanto agli appassionati del golf, un pubblico sempre più vasto.

Da non perdere l’affascinante percorso dedicato alla cultura dell’olfatto e del profumo nella storia, che si avvale anche di abiti forniti da EB Abbigliamento e di gioielli messi a disposizione da Sorite, due attività che hanno sede nel centro storico di Castel San Pietro Terme.

«Proponiamo all’interno di un gazebo un incontro storico e interattivo rivolto a piccoli gruppi – ha spiegato Mauro Valentinozzi -, partendo dalla fine della seconda guerra mondiale, quando l’Europa viene a contatto con diversi stili di vita importati dall’America. L’olfatto, che fra i cinque sensi è spesso il più trascurato, in realtà è estremamente importante per il benessere psicofisico» .

L’esperienza olfattiva ha una durata di 45 minuti, si tiene per gruppi di 4-6 persone, su prenotazione alla segreteria del Golf Club: 051 6951958, info@golfclublefonti.it

Inoltre, al termine del torneo di golf, ci sarà uno spettacolo che vedrà protagoniste un gruppo di ex atlete, coordinate da una coreografa, che si esibiranno sul green.