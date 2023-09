Nel Parco del cibo di Bologna eventi per tutta la famiglia e piatti a tema horror

Se per i più piccini la festa di Halloween significa unire paura e divertimento nel classico rito del “dolcetto o scherzetto”, per gli adulti è spesso l’occasione per godere di una serata – in maschera e non – in compagnia e all’insegna del buon cibo.

Saranno proprio questi gli ingredienti principali dell’ottobre di FICO, il Parco del cibo italiano a Bologna, che offrirà al proprio pubblico un mese con tantissimi eventi a tema, e una speciale rassegna culinaria grazie alla creatività e alle materie prime dei propri ristoratori rappresentanti dei sapori italiani. Il mese dedicato ad Halloween culminerà il 31 ottobre con una sfilata in maschera molto particolare, gli zombie invaderanno il Parco, per il divertimento di grandi e piccini.

Ed ecco le iniziative dedicate ai bambini di tutte le età.

Dolcetto o scherzetto

Dal 7 al 31 Ottobre torna a FICO la tradizione più dolce dell’anno. Sabato e domenica tutti i bambini dai 3 ai 12 anni riceveranno in accoglienza il sacchettino di Halloween e una cartolina per andare alla ricerca dei dolci più dolci del parco.

Dolcetto o scherzetto?

Chiedilo agli artigiani di FICO che espongono la zucca e goditi un Halloween all’italiana con alcuni dolcetti realizzati direttamente nel Parco.

Il Parco delle Zucche

Per l’occasione, anche il frutteto di FICO subirà una metamorfosi per trasformarsi in un vero e proprio Parco delle Zucche: durante i fine settimana del 30 settembre – 1 ottobre, 7-8 ottobre e 14 e 15 ottobre (il sabato alle ore 15|16|17|18 e la domenica alle ore 11|12|14|15|16|17), tra gli alberi si terrà infatti un percorso di un’ora tra giochi e natura dove i bambini potranno scegliere la propria zucca da personalizzare durante un laboratorio di intaglio e decorazione in compagnia degli animatori.

Circo di Halloween con Wanda Circus

Rock’a’Rella è una circense tutto pepe che arriva sulla sua moto a pedali per fare il più̀ grande concerto Rock di sempre… Peccato che lei non sappia cantare, né suonare la chitarra, né scrivere brani indimenticabili, ma è una giocoliera e porterà una vera anima rock’n’roll nell’Arena di FICO sabato 7 ottobre alle ore 19.

La Giostra delle Zucche

Durante i fine settimana del 21 e 22, 28 e 29 e martedì 31 Ottobre alle ore 14/15/16/17 presso la Giostra della Terra di FICO, un itinerario in compagnia di spettrali creature, che richiederà non solo coraggio, ma anche una profonda sete di dolcetti e soprattutto scherzetti a volontà.

Lo Show dei Cattivi

Cosa è successo ai cattivi delle fiabe e ai loro poteri?

Perché hanno perso le loro doti perfide, e soprattutto…come ritrovarle? Forse grazie a un amuleto magico? Cosa succede quando Malefica, Uncino e Jafar cercano di impossessarsene?

Per scoprirlo occorre assistere allo show il 31 ottobre alle ore 17.

Non mancheranno anche iniziative per chi bambino non è più, ma ha comunque voglia di spaventarsi divertendosi.

Infatti, spazio anche al divertimento dei più grandi con il “Percorso Horror” allestito – tutti i fine settimana di ottobre a partire da sabato 7 – all’interno di una delle fabbriche alimentari del Parco: un’esperienza intensa con personaggi in carne ed ossa che interagiranno con coloro che si avventureranno all’interno e cercheranno di uscire da un labirinto disseminato di mostri.

Domenica 29 ottobre alle ore 16 nell’Arena del Parco si terrà invece il FICO Zombie inside show, uno spettacolo ricco di tensione e mistero, ma anche di canzoni, musica e balli.

E per chiudere, il 31 ottobre alle ore 20, tra le aree tematiche del Parco si terrà la spettacolare Zombie Walk, una grande parata horror con centinaia di personaggi mascherati a cui tutti potranno unirsi facendosi “zombizzare” dai truccatori presenti.

Tutto il gusto di Halloween all’italiana con menù e ricette “mostruose”

Durante tutto il mese dedicato a Halloween, per pranzo o per cena sarà possibile scegliere un piatto da paura tra un’ampia scelta gastronomica curata dai ristoranti e dai chioschi street food di FICO, tra buon cibo e soprattutto esperienze a tema horror grazie all’impiego virtuoso di materie prime tipicamente autunnali.