Appuntamento al resort di Castel San Pietro, dal 13 al 15 ottobre, con l’evento dedicato agli appassionati di motori

L’evento più esclusivo nel mondo delle auto d’epoca approda finalmente nel cuore della Motor Valley con il primo Concorso di Eleganza Varignana 1705.

Dal 13 al 15 ottobre, una comitato selezionatore e una giuria d’eccezione valuteranno alcune tra le auto più esclusive al mondo costruite fino al 1973

Un evento attesissimo, che segna il debutto di Palazzo di Varignana come nuovo punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo: un luogo in cui natura, benessere, gusto ed emozioni faranno da catalizzatori alla passione per l’auto, esaltando ogni momento all’insegna del culto dello stile e del buon vivere all’italiana.

Questo il programma dell’evento:

Venerdì 13 ottobre

15.00 – 19.00 Arrivo a Palazzo di Varignana

16.00 – 19.00 Accredito al Treno Reale

20.00 Cena di benvenuto e briefing

Sabato 14 ottobre

8.30 – 9.30 Esposizione delle vetture

9.30 – 11.00 Valutazione delle vetture

12.30 – 14.30 Lunch a buffet

15.00 – 17.00 Sfilata sulla Terrazza Bentivoglio

17.00 Aperitivo di saluto

19.30 Cocktail e Cena di gala

Domenica 15 ottobre

Giornata libera per attività

Informazioni e biglietti visitatori su www.palazzodivarignana.com