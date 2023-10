Tante iniziative in programma da ottobre sino a giugno 2024

Imola Musei invitano le famiglie a partecipare a Giocamuseo 2023-24, il consolidato programma di attività e laboratori dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni che si svolgono nel Museo San Domenico, a Palazzo Tozzoni e alla Rocca Sforzesca.

La rassegna, giunta alla sua ventiduesima edizione, è ideata per favorire un’esperienza unica e significativa con i musei e le loro collezioni, ricca di stimoli culturali e creativi. Sono diverse le attività che proponiamo durante tutto l’anno per suscitare l’interesse dei membri più giovani della famiglia, per trascorrere una domenica pomeriggio o un’intera notte al museo, giocando insieme con l’arte, la scienza, l’archeologia, la cultura del proprio territorio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Arte.Na.

Il programma si inaugura con un evento speciale ad ingresso gratuito, domenica 8 ottobre alle ore 16.30 alla Rocca Sforzesca, conun laboratorio dedicato alle famiglie in occasione di F@Mu – la giornata nazionale delle Famiglie al Museo dal titolo “Apriti Rocca”: è possibile esplorare la Rocca senza vederla? Ma certo. Addentriamoci negli spazi più segreti della fortezza per imparare a conoscerli utilizzando non solo lo sguardo, ma… tutti i cinque sensi.

Seguirà un calendario di appuntamenti pensati per avvicinare le bambine e i bambini alla storia in maniera divertente e giocosa, viaggeremo nel tempo alla scoperta dei personaggi che popolano i musei. Si conferma anche quest’anno il doppio appuntamento tanto atteso di Notti al Museo che invita a trascorrere un’intera notte “magica” al museo.

Tutti i laboratori sono con posti limitati su prenotazione, entro il giorno prima tramite l’App “Io Prenoto / Sezione Eventi” o telefonando al numero 0542.602609 dal lunedì al venerdì 9-13.