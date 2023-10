Appuntamento mercoledì 25 ottobre con la presentazione del libro di Katia Serra

Una storia di vita e di grande passione è racchiusa nel libro ‘Una vita in fuorigioco’ (Fabbri Editore) che verrà presentato il 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna dall’autrice Katia Serra, ex calciatrice, oggi cronista sportiva. All’appuntamento, battezzato ‘Palla in campo’ e moderato dal giornalista Matteo Marani, interverranno l’ex calciatore e attuale sindaco di Verona Damiano Tommasi, l’ex difensore e opinionista Lele Adani e il telecronista Stefano Bizzotto che, insieme a Serra, ci ha fatto vivere l’indimenticabile notte di Wembley.

Nel volume, l’autrice descrive la vita calcistica che deriva dall’attesa, quella che i più non vedono, concentrati piuttosto sul gioco, sulla palla in movimento. Una palla che può spaccare vetri nel gioco in strada, gonfiare reti sui campi e riunire le diversità. La palla di cuoio che salva tutti quando rotola su un tappeto verde e viene rincorsa ‘anche’ da ventidue calciatrici per essere sospinta in goal. Quindi, l’urlo liberatorio della folla in delirio, estranei che si abbracciano, saltano e piangono insieme, dimentichi di guerre, calamità, carestie, incomprensioni. L’urlo di quei tifosi che, in barba ai pregiudizi, si sgolano per incitare le gesta delle ragazze. Ma cosa c’è dietro al goal, al gioco, allo spettacolo? Cosa c’è fuorigioco?

Con il suo stile brillante e deciso, Katia Serra ci racconta il suo percorso da pioniera, di quel sogno a lungo inseguito in tempi ancora acerbi, privati del rispetto che ogni donna merita. Serra ci descrive la preparazione di una sfida o di una telecronaca, quei momenti in cui nessuno ti vede e in cui si formano decisioni, pensieri per la partita, per ciò che sarà visibile, per ciò che sarà spettacolo. Il dialogo si concentrerà, quindi, su ciò che si nasconde dietro al sipario, sugli ostacoli, l’emarginazione, le notti insonni, le rinunce, le preclusioni, su ciò che è fuori-gioco, perché non è visibile ma che, al contempo, rappresenta la base necessaria e indispensabile su cui viene costruito tutto.

I biglietti (22 euro) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Duse e on line sul circuito Vivaticket. Tutti gli spettatori presenti riceveranno in omaggio una copia del libro edito da Fabbri. L’incasso dell’evento sarà devoluto al Fondo sociale di comunità metropolitana ‘Alluvione maggio 2023 città metropolitana di Bologna’.

Biglietti: 22 euro (posto unico)