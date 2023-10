Un’opportunità per conoscere le 20 associazioni di volontariato presenti nel paese

Domenica 22 ottobre il centro storico di Medicina sarà animato dai tanti appuntamenti nella tradizionale Festa d’Autunno e del Volontariato organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un’occasione importante per far conoscere alla cittadinanza le associazioni di volontariato attive sul territorio che sostengono la comunità attraverso diverse tipologie di interventi e servizi.

“Venite a quel paese” per scoprire le attività delle 20 associazioni di volontariato che saranno presenti con gli stand e dimostrazioni in Piazza Garibaldi e via Fornasini. Non mancheranno le bancherelle del mercato straordinario in via Libertà e i punti ristoro dove poter ritrovare i sapori dell’autunno.

Tra le novità di quest’anno, si inseriscono all’interno della manifestazione le associazioni sportive con esibizioni e prove per fare divertire i bambini e i ragazzi, dalle ore 10 alle 12 in via Fornasini e Piazza Nazario Sauro.

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Per questo motivo, in collaborazione con la Fondazione AIRC Comitato Emilia Romagna e SFERA Farmacie è stata organizzata la 1° Camminata in Rosa a sostegno del Nastro Rosa di AIRC.

Ritrovo e apertura iscrizioni ore 10 in Piazza Garibaldi, il costo è di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto per la ricerca. La partenza è prevista per le 10.30.

In Piazza Garibaldi alle ore 11.30 sarà presente l’Amministrazione comunale con il saluto del Sindaco Matteo Montanari.

Un programma ricco di attività vi attenderà durante tutta la domenica. Nella mattina, Pompieropoli per i più piccoli a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Bologna; nel pomeriggio diverse simulazioni con l’utilizzo della scala controventata e lo spegnimento delle fiamme a cura dell’Associazione Amici dei Pompieri.

Dalle ore 14.30 tante esercitazioni e dimostrazioni insieme a tutte le associazioni di volontariato. Manovre di disostruzione pediatrica e BLS con la Croce Rossa Italiana; interventi di sicurezza e monitoraggio con i droni insieme alla Protezione Civile.

Anche le Forze dell’Ordine e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri parteciperanno con i loro stand espositivi e tante attività.

Durante il pomeriggio ci saranno esibizioni e balli musicali in Piazza Garibaldi; pump track e gimkana in bici per bambini in Piazza Nazario Sauro.

Completa il programma l’apertura straordinaria del Museo Civico in via Pillio 1, con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.30.

“La rete di volontariato medicinese si conferma una colonna portante della nostra comunità, ne abbiamo avuto dimostrazione durante la recente alluvione. La manifestazione di questa domenica sarà l’occasione per esprimere gratitudine alle decine di realtà attive sul territorio ma anche l’opportunità per aspiranti volontari di conoscere meglio le singole associazioni e decidere come intraprendere un percorso a servizio della comunità” – conferma l’Assessore al Volontariato Lorenzo Monti.

“La Festa del Volontariato rappresenta un appuntamento imperdibile per coloro che credono nel potere della solidarietà e desiderano fare la differenza nella comunità in cui vivono. Un evento che celebra l’importante contributo dei volontari e li incoraggia a continuare nel loro nobile impegno. Vi aspettiamo con tante novità!” – dichiara il presidente della Pro Loco Simona Zullo.