In programma il 31 ottobre e l’1 novembre le pratiche di sostenibilità “attraverso i secoli”

Hai mai partecipato a un trekking a colori? Potrai sperimentarlo nella due giorni di Trekking Urbano 2023, la manifestazione nazionale cui da sempre aderisce anche la città di Bologna e da alcuni anni anche il suo territorio metropolitano, in programma il 31 ottobre e il 1° novembre in città e in otto comuni dell’area metropolitana: Bentivoglio, Castel San Pietro Terme, Imola, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia. Con una piacevole novità: l’ingresso anche del comune modenese di Nonantola.

“Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” è il tema conduttore di questa edizione che sarà declinato in molti percorsi organizzati da Comune di Bologna e Territorio Turistico Bologna-Modena con la collaborazione delle associazioni di guide professioniste che condurranno i vari trekking: Mirarte, Co.Me.Te e Le Guide d’arte.

Non a caso alcuni trekking bolognesi toccheranno il blu, colore che richiama l’acqua così centrale e trasversale nella secolare storia felsinea, a cominciare dalla passeggiata dedicata a Energia pulita ai raggi X che porterà, tra l’altro, a scoprire la sorgente d’acqua naturale Fonte Remonda.

Oppure scoprire le vie d’acqua nascoste grazie alla guida che farà ripercorrere la storia idraulica di Bologna, sottolineandone l’importanza per lo sviluppo socio-economico della città, dalla seconda metà del ‘500 fino ai primi del ‘900 con la trasformazione del Panificio Comunale nel MAMbo.

Spostandosi un po’ fuori Bologna si può visitare, tra l’altro, Palazzo Minelli a Sala Bolognese che racconta una storia di sostenibilità, ieri idraulica, oggi di agricoltura e paesaggio nella campagna bolognese. Con una corte rurale che da sola è un autentico set cinematografico.

Trekking Urbano da sempre offre occasioni speciali e tra quelle di quest’anno vale la pena visitare Villa Griffone a Pontecchio Marconi con visita guidata al Museo Marconi, accompagnati da personale esperto che condurrà i visitatori attraverso le sale espositive.

Per chi ama l’arte, c’è il trekking Imola crocevia: viaggiatori e letterati in città che racconta la vita culturale di Imola, crocevia di storie e di vite vissute.

Trekking Urbano 2023 propone complessivamente 21 percorsi di cui 11 a Bologna e 10 fuori città per un totale (incluse le repliche) di 36 partenze. Il programma di quest’anno include anche tre percorsi inclusivi, organizzati in collaborazione con associazioni che si occupano di disabilità e un percorso in lingua inglese (a Bologna).

La partecipazione a Trekking Urbano è gratuita e le iscrizioni obbligatorie.