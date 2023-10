Appuntamento venerdì 27 alle ore 18.15 nel Salone di Palazzo Sersanti

Fra gli appuntamenti da segnalare nel ricco programma del Baccanale, c’è anche l’incontro, in programma venerdì 27 ottobre, alle ore 18,15, nel Salone di Palazzo Sersanti, dal titolo Venerdì: pesce. L’appuntamento, aperto a tutti, è organizzato dalla Delegazione di Imola dell’Accademia Italiana della Cucina. Come spiegano gli organizzatori, “c’è un lunghissimo rapporto storico tra consumo di pesce, calendario e regole ecclesiastiche: un nesso che la cultura contemporanea ha col passare del tempo in gran parte sormontato. Ma liberatosi da questa cultura dell’obbligo il pesce, che pur storicamente dominava i giorni di “magro”, ha amplificato il suo spazio sul piano gastronomico e salutistico”. Vale a questo punto rammentare il detto “sano come un pesce”.

Un percorso questo che la Delegazione di Imola dell’Accademia Italiana della Cucina proporrà con gli interventi del prof. Massimo Montanari, docente di storia dell’alimentazione e Presidente del Comitato Scientifico della candidatura della Cucina di casa italiana quale patrimonio culturale immateriale Unesco, e la prof. Alessandra Bordoni, docente di scienza dell’Alimentazione, nutrizione umana e biochimica presso i Corsi di laurea di Tecnologie e di scienze alimentari.