Dopo il grande successo della mostra sui vestiti delle dive prolungamento della rassegna fino al 3 novembre con nuovi abiti Chanel e Gucci

Nuove stelle si accendono in Galleria Cavour 1959, luogo superstar nel centro di Bologna.

A seguito del grande successo ottenuto sarà prolungata fino al 3 novembre la mostra “I Vestiti delle Star”, inaugurata il 15 settembre come anticipazione delle sfilate milanesi. L’esposizione accoglierà due nuovi pezzi unici della collezione di Cecilia Matteucci Lavarini: Chanel Haute Couture indossato da Jeanne Moreau e Gucci di Alessandro Michele.

La cornice dell’esposizione, aspettando Halloween il 31 ottobre, sarà quella di un nuovo allestimento della Galleria dedicato alla festa americana per eccellenza, ormai entrata nel cuore di tanti italiani.

Ancora una volta Galleria Cavour 1959 si presenta dunque come luogo di sperimentazione e di cultura, in questo caso con un percorso nella storia della moda del passato con il richiamo alle dive per le quali l’abito diventa il veicolo della loro grandezza di star.

L’ottimo apprezzamento da parte del pubblico dell’esposizione inaugurata lo scorso 15 settembre, infatti, ha convinto Galleria Cavour 1959 non solo a prolungare l’apertura al pubblico fino al prossimo 3 novembre, lasciando ai visitatori l’opportunità di apprezzare gli abiti d’alta moda esposti, ma anche ad arricchire l’esposizione con due nuovi capi. I nuovi ingressi nella mostra “sottovetro”, “I vestiti delle star” che accoglie i meravigliosi capi iconici della Collezione di Cecilia Matteucci Lavarini indossati dalle stelle del cinema e del teatro sono un abito Chanel Haute Couture (indossato dalla stella del cinema Jeanne Moreau al Festival di Cannes del 2003) e una mantella di Gucci di Alessandro Michele indossato dalla stessa Cecilia Matteucci Lavarini .

“Sono contenta di poter prolungare questa mostra che per noi si posiziona nel solco di una tradizione di ricerca e di sperimentazione di Galleria Cavour 1959 che unisce l’arte alla moda, testimoniata anche dalle recenti mostre di arte contemporanea che abbiamo realizzato – – dichiara Paola Pizzighini Benelli, Amministratore Unico di Magnolia SRL, a cui fa capo Galleria Cavour 1959 – Per noi, come per tutti, la moda è una delle più grandi forme e linguaggi dell’arte, e Cecilia Matteucci ne è una delle maggiori interpreti contemporanee”.