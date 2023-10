Spada: “Un incontro per condividere e discutere con la cittadinanza le proposte per una nuova viabilità del quartiere, che nascono a partire dalle segnalazioni fatte dai cittadini stessi”.

Lunedì 30 ottobre, alle ore 20,30, al cinecircolo Cappuccini (via Villa Clelia 12), il Comune organizza un incontro pubblico di presentazione delle proposte volte a migliorare la sicurezza stradale del Quartiere Cappuccini.

Interverranno Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità sostenibile del Comune di Imola e l’Ing. Daniela Bittini del settore Mobilità di Area Blu Spa. L’incontro sarà moderato dai facilitatori della Cooperativa Poleis.

“L’incontro ha l’obiettivo di condividere e discutere con la cittadinanza le proposte per migliorare la sicurezza stradale del Quartiere Cappuccini. Nel tempo abbiamo raccolto segnalazioni di cittadini e cittadine relative al tema che riguardavano parti diverse del quartiere – spiega Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità sostenibile -. Abbiamo scelto di elaborare per questo una proposta unitaria fatta di diverse azioni mirate a risolvere le singole criticità mantenendo una visione di insieme. Altro passaggio che riteniamo fondamentale è la condivisione con la cittadinanza per valutare con loro le soluzioni possibili. Questo studio completa le analisi e le risposte alle criticità che abbiamo affrontato lo scorso anno per ridurre l’incidentalità dell’incrocio di viale dei Cappuccini con le vie Cardinal Sbarretti e Gaddoni e che, a seguito dell’intervento, hanno portato una immediata riduzione degli incidenti. Invito i residenti a partecipare perché è un’occasione per migliorare insieme il quartiere”.