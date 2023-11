Ecco gli appuntamenti per il mese di novembre organizzati in questo singolare spazio museale

Il mese di ottobre è stato pieno di eventi (Settimana del Pianeta Terra, Giornata delle Famiglie al Museo e Festa internazionale della Storia) e di visitatori, ora il museo si appresta a vivere i mesi invernali che come sempre vengono utilizzati anche per riorganizzare l’area museale e procedere con piccole modifiche/novità.

Sino al 1 marzo il museo sarà visitabile principalmente solo su appuntamento: quindi per chi vuole passare a salutare i Botroidi è preferibile scrivere o chiamare (al recapito 3336124867) prima per accertarsi di trovare tutto aperto.

Fra gli appuntamenti in agenda:

Domenica 12 novembre il museo sarà teatro dell’evento di Kid Pass “Avventure tra le pagine”: “Dadoll: l’animatore per bambini”; presentazione di un magnifico libro per bambini. Tutte le informazioni al link: https://kidpass.it/eventi-famiglie/dadoll-lanimatore-per-bambini/

Sabato 25 novembre “Caffè con i Botroidi”, in centro a Bologna dagli amici di Gianni Vini, in via Venturini 1, per mangiare e bere insieme e magari parlare di Botroidi e geologia! Orario dalle 14 alle 18.

Inoltre gli amici del museo si trovano come sempre anche In vetrina presso la Bottega Storica Gianni Vini in centro a Bologna. La nuova vetrina per il mese di novembre è arricchita da splendidi mostri di pietra!

Fra le attività: Il laboratorio “Il Presepe di Botroidi”, arte e geologia, adatto dai 5 ai 120 anni!. Come ogni anno si è pronti per fare i laboratori e creare i Presepi di Botroidi! Se sei un ente privato o pubblico e vorresti ospitare uno dei nostri presepi contattaci! Se sei una scuola o un centro sociale o qualsiasi altra forma di aggregazione e vorresti mettere a disposizione delle braccia e delle mani per creare i Presepi si può contatatre il museo.

Per quanto riguarda i sentieri non sono ancora ripristinati ma si fanno piccoli passi in avanti anche in questo. Se hai segnalazioni al riguardo di sentieri dismessi puoi scrivere alla mail dell’associazione info@parcomusealedellavaldizena.it oppure tramite WhatsApp al numero 335 709 2063

Il museo non ospita solo i preziosi botroidi ma anche i Fustini del detersivo degli anni 60 che Fantini usava per conservare i suoi amati reperti. Questi fustini sono delle vere opere d’arte e inoltre risvegliano tanti ricordi.