Sarà possibile visitare la Dimora Storica del 1300 in cui ha soggiornato, tra gli altri, Carlo V d’Asburgo e degustare i prodotti tipici delle aziende agricole presenti

Scoprire uno degli edifici storici tra i più amati della pianura bolognese, dove ha soggiornato persino un imperatore, e assaporare i prodotti tipici del territorio: ecco l’opportunità da segnare in agenda per domenica 12 novembre quando, in occasione della seconda edizione di “Coltiviamo la cultura: Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche”, l’Associazione Dimore Storiche Italiane – Emilia Romagna aprirà le porte di Rocca Isolani a Minerbio nel territorio della Città Metropolitana di Bologna. L’iniziativa è promossa insieme ai Giovani di Confagricoltura Bologna che, per l’occasione, hanno coinvolto diverse aziende agricole del territorio con l’obiettivo di far degustare e conoscere i loro prodotti tipici.

La Dimora, edificata all’inizio del 1300, vanta alcune opere realizzate dal Vignola, come l’elegante Colombaia con il suo eccezionale piano inclinato in forma elicoidale, fu scelta anche da Carlo V d’Asburgo come luogo di soggiorno in occasione della sua incoronazione come Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico nel 1530.

“Le dimore storiche rappresentano un patrimonio turistico di rara bellezza nonché il perno di un’economia circolare che valorizza i borghi e i piccoli centri in cui si trovano” dichiara Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane dell’Emilia Romagna. “L’obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere lo stretto legame tra il nostro mondo e quello agricolo, mostrando a cittadini e Istituzioni la centralità di questo binomio che è identificativo del nostro Paese”.

“Vogliamo cercare di sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica sull’importante ruolo socio-economico che le dimore storiche svolgono sul territorio – spiega Enrico Vittori Venenti, presidente del gruppo Giovani dell’Associazione Dimore Storiche Italiane dell’Emilia Romagna e dei Giovani di Confagricoltura Bologna – ANGA – evidenziando ulteriormente il loro legame con il mondo agricolo. Si pensi, infatti, che il 34% delle aziende vitivinicole italiane afferisce ad una dimora storica”.

Rocca Isolani aprirà gratuitamente i propri battenti ai visitatori dalle 10.30 alle 17.00 di domenica 12 novembre. Le visite guidate gratuite si svolgeranno al mattino nelle fasce orarie 10.30-11.15 e 11.15-12.00, mentre al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. Non è necessaria la prenotazione.

Ad effettuare il taglio del nastro per l’apertura ufficiale dell’evento in programma alle 10 sarà il sindaco di Minerbio, Roberta Bonori. I visitatori potranno poi incontrare tutte le realtà che parteciperanno all’evento: Agribergamini Società Agricola (in vendita verdura e frutta, tra cui succhi di stagione), Azienda Agricola Castello di Fiagnano di Taglione Bruno (zafferano), Azienda Agricola Il Melograno di Fantoni Giulia (miele di acacia, tiglio e millefiori di varie qualità), Società Agricola Cavazza Isolani – Cantina Montevecchio Isolani (vini dei colli bolognesi), Società Agricola Montroni e Brini (mirtilli freschi, succhi di frutta, basilico rosso).

“La Festa dell’Agricoltura ha dimostrato lo scorso anno come sia possibile unire la tutela dell’arte e del paesaggio alla produzione agroalimentare di alta qualità” analizza Guglielmo Garagnani presidente di Confagricoltura Bologna. “L’iniziativa, che ritorna per la seconda edizione, è il perfetto esempio di quello che viene definito come turismo esperienziale, sempre più ricercato da cittadini e turisti. I visitatori, infatti, possono vivere la straordinaria bellezza delle nostre campagne e dei nostri borghi, di cui le dimore storiche sono un elemento fondamentale”.