Cento decorazioni tridimensionali, un albero di 20 metri e mezzo milione di led per il Natale più magico e luminoso di sempre

È tutto pronto per il Natale più magico e incredibile che una città come Bologna abbia mai vissuto: tra attrazioni straordinarie capaci di portare gli ospiti direttamente a casa di Babbo Natale, una pista sul ghiaccio con note musicali giganti, l’immancabile mercatino con chalet di legno e spettacoli con protagonisti di fama internazionale, il Christmas Village di Fico che ha aperto i battenti a inizio novembre ed è già un successo.

A caratterizzare questo Villaggio di Natale, oltre alle attrazioni fisse come il Polar Express, il Viaggio in slitta virtuale o lo zoo di luci, è un nutrito programma di eventi e spettacoli che, per tutta la durata delle feste (fino al 7 gennaio), si alterneranno sull’Arena Eventi.

Ad inaugurare il programma Antonio Casanova, mago e illusionista noto per la sua partecipazione a Striscia la Notizia e per alcuni programmi di grande successo su Disney Channel, che è salito sul palcoscenico il 4 novembre (con il 12, 25 e 26 novembre) per tre spettacoli di 20 minuti alle 12:00, alle 15:30 e alle 18:00.

Ogni giorno, sempre all’Arena Eventi si terranno tre repliche (cinque nei festivi) del Musical di Natale, mentre per assistere allo spettacolo del coro Gospel si dovrà attendere l’8 dicembre, oppure andare al Christmas Village tutti i sabati e le domeniche dello stesso mese.

Il Natale a FICO ha i sapori di tutta Italia

Nel Parco del cibo sarà possibile scoprire e gustare specialità culinarie tipiche del Natale da ogni parte d’Italia. Passeggiando tra un calice e un assaggio, chi è alla ricerca di idee-regalo da mettere sotto l’albero, troverà sicuramente ispirazione tra oggetti d’artigianato e prodotti enogastronomici di eccellenza.

L’ingresso a FICO è gratuito.