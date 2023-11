Appuntamento il 9 e 10 dicembre nella splendida cornice di Villa Salina Malpighi

Una grande occasione per tutti gli aspiranti attori il prossimo 9 e 10 Dicembre a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, nella splendida cornice di Villa Salina Malpighi.

Tutti gli appassionati di cinema e teatro che vogliono intraprendere la carriera di attore o anche semplicemente coronare un sogno nel cassetto avranno l’occasione di seguire quattro seminari con gli attori che hanno segnato la storia della commedia italiana: Enzo Salvi, protagonista delle più importanti pellicole degli anni ’90 e 2000, affiancando nomi altrettanto iconici come Boldi e De Sica; Maurizio Mattioli, un pezzo di storia della scuola cinematografica romana con all’attivo oltre 100 film e telefilm; i nuovi volti delle fiction Crisula Stafida, di recente protagonista della Mini Serie “Una mamma all’improvviso” in onda su Canale 5 e Andrea Dianetti, reduce tra l’altro anche dal podio della trasmissione TALE e QUALE di Carlo Conti. Questi quattro attori hanno come comune denominatore l’essere protagonisti della fortunata saga tv “DIN DON” su Italia Uno, giunta alla sua settima pellicola.

In questi due giorni di lezioni intensive si tratteranno tecniche dell’attore professionista, tecniche mnemoniche, improvvisazione, dialoghi e monologhi. Nella scorsa tappa organizzata in provincia di Padova si sono distinti quattro tra i partecipanti al workshop, che in questi giorni sono sul set della nuova fiction per Canale 5 dal titolo “Fragili”.

La grande occasione sarà dettata dalla presenza del produttore Bruno Frustaci che durante il prestigioso seminario selezionerà i migliori talenti da inserire nelle prossime produzioni cinetelevisive già in programma nei primi mesi del 2024.

L’evento è organizzato dalla Flash Dance Academy di Bologna, la Gran Jeté Academy di Castel Maggiore e la Sunshine Production di Roma, già casa produttrice di numerosi format e fiction delle reti Mediaset oltre che di pellicole cinematografiche.

Il workshop sarà dedicato non solo al pubblico adulto, ma ci sarà anche una sezione “Teen” per i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

L’evento è patrocinato dal Comune di Castel Maggiore. Per informazioni contattare il numero 349-0095075 o inviare una mail a info@flash-dance.it.