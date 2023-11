Interessante iniziativa questa mattina in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna collabora con UDI (Unione Donne in Italia) in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Un progetto per pensare insieme e ricordarci quanto sia importante il rispetto per tutti, oltre a confrontarci su quanti gesti e momenti passino spesso inosservati nella nostra vita di tutti i giorni” – dichiara Guido Veroni, Presidente del Consorzio.

In questa occasione, verrà presentata la “Balanzona”: una reinterpretazione del tipico tortellone bolognese (il Balanzone è un must della cucina felsinea, realizzato con pasta fresca all’uovo, spinaci e Mortadella Bologna) in veste rosa, che simboleggia da un lato il pasto come momento di convivialità e confronto, dall’altro il lavoro svolto dalle donne all’interno del tessuto sociale.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Bologna e con la partecipazione dell’Associazione delle Sfogline che realizzeranno dal vivo la Balanzona, si svolgerà, a partire dalle 10:30, sabato 25 novembre presso il Museo della Storia di Bologna – Palazzo Pepoli. Nel corso dell’evento sarà possibile partecipare alla preparazione della Balanzona rosa, conoscere le attività del Centro Antiviolenza, assistere a letture a cura dell’attrice Donatella Allegro e alla testimonianza di una donna che è uscita dalla violenza.