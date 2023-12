Appuntamento domani 2 dicembre con ritrovo in Via della Grada 12

Una passeggiata al tramonto sulle tracce del Canale di Reno in città. Al calare del buio si partirà dal punto chiamato la “grada”, dal quale il condotto fa il suo ingresso all’interno della cerchia muraria di Bologna e passeremo dalla Chiesa di Santa Maria della Visitazione e dalla Centrale del Cavaticcio.

Si ripercorreranno insieme la storia del Canale e le vicende di chi lavorava quotidianamente utilizzando l’acqua del reticolo artificiale. Infine si raggiungerà il tratto di canale compreso tra via Oberdan e via Malcontenti: uno dei rari punti in cui l’antica via d’acqua scorre ancora scoperta all’interno del centro storico. Giunti lì, si entrerà all’interno dell’antico Guazzatoio dove ammirare il nuovo intervento di illuminazione promosso da Canali di Bologna e progettato dalla lighting designer Giordana Arcesilai, che oltre a valorizzare uno dei rari segmenti in cui il canale è ancora visibile, darà vita a un vero e proprio racconto di luce.

La visita si concluderà in via Oberdan dove si potrà ammirare il video sugli antichi mestieri dell’acqua proiettato sul canale di Reno. Per garantire il distanziamento permettendo di sentire al meglio ciò che la Guida sta dicendo verranno fornite radioguide.

Ritrovo: Via della Grada n. 12

Quota: 12.00

Quando: sabato 02 dicembre 2023 ore 16:00

Durata: 1.45 circa

Prenotazioni su www.canalidibologna.it