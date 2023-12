Appuntamenti natalizi nel fine settimana del 16 e 17 dicembre nel centro di Imola

Nel weekend del 16-17 dicembre verrà organizzata in collaborazione con la CNA di Imola la tradizionale mostra mercato di prodotti tipici del territorio. Vi saranno inoltre il sabato 16 dicembre una esibizione in piazza Matteotti di gruppi folkloristici della città di Camerino che sfileranno per le vie della città insieme alla compagnia imolese “i difensori della Rocca”.

Domenica 17 dicembre, ad accompagnare i mercatini presenti nella zona del centro cittadino fin dal mattino, alle ore 15.30 vi sarà la sfilata di 3 bande musicali con punto di partenza diverso per ciascun gruppo ma arrivo comune in Piazza Gramsci: una banda con partenza da Via Orsini – Via Emilia – Via XX settembre – Piazza Gramsci; una Banda con partenza da Via Mazzini – Piazza Gramsci; una Banda con partenza da via Emilia incrocio Via Selice – Orologio – Via Mazzini – Piazza Gramsci.

Quando tutte le bande saranno nel punto di destinazione, daranno vita ad un unico concerto (orario 16.00-16.45). Domenica 17 dicembre sarà nuovamente l’occasione per assistere, in piazza Matteotti alla rappresentazione Accadde a Betlemme a cura della Scuola San Giovanni Bosco.