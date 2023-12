Appuntamento sabato 23 dicembre, con ritrovo alle ore 14,45 in piazza Ayrton Senna, in autodromo, per poi raggiungere in parata il cuore della città

Sabato 23 dicembre ritornano i Motobabbi, ovvero i Babbi Natale in moto, evento conclusivo della raccolta di doni a favore di bambini meno fortunati.

Il ritrovo è alle ore 14,45 in piazza Ayrton Senna, in autodromo. Vestiti da Babbo Natale o comunque con qualche capo di abbigliamento color rosso, i motociclisti percorreranno 2 giri di pista per poi uscire dall’autodromo e dirigersi in parata verso piazza Matteotti, dove verranno parcheggiate le moto.

“Quest’anno abbiamo voluto ripetere una iniziativa semplice ma di successo, che coinvolge tantissimi amanti delle due ruote. Nel 2024 varchiamo i confini e, oltre ad avere il sostegno dei nostri tre Motoclub e del Vespa Club Imola, si aggiungeranno dai Comuni limitrofi altri gruppi di Motobabbi. Sappiamo che questa iniziativa sta prendendo piede anche in altre città, ma l’emozione di percorrere il nostro Autodromo attira molto, per cui la partecipazione è ampia e ne siamo felici, soprattutto perché i Motobabbi portano i doni ai bambini meno fortunati, aiutando No Sprechi” fa sapere Elena Penazzi, assessore all’Autodromo.