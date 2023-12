L’iniziativa di solidarietà si svolgerà il 29 dicembre alle ore 15

FICO e CELS Group annunciano un’iniziativa di solidarietà che si terrà il 29 dicembre dalle ore 15 nel suggestivo scenario del Christmas Village presso gli spazi di FICO, a beneficio dei bambini ammalati di cancro in terapia nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola di Bologna, insieme alle loro famiglie.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ageop (l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica)rappresenta un gesto di affetto e sostegno nei confronti dei piccolo pazienti affetti da tumore e delle loro famiglie, offrendo loro un pomeriggio di magia natalizia e spensieratezza.

Ageop, fondata nel 1982, è un faro di speranza per i bambini e le loro famiglie, nata per accompagnarli dalla diagnosi al fuori terapia impegnandosi a migliorare la loro qualità di vita e di cura con progetti di accoglienza, assistenza, supporto psicologico, ricerca scientifica e riabilitazione psicosociale.

Questo prevede attività quali gite, vacanze-avventura, laboratori tematici, tra cui si inserisce la visita al Christmas Village.

Il Villaggio a FICO, inaugurato il 4 novembre, è diviso in 11 aree tematiche, tra cui Candyland, Ranch delle Renne, Secret Santa, Natale in Favola, Polar Express, Villaggio Polo Nord, Fabbrica dei Giocattoli, Casa di Babbo Natale, Zoo of Lights, Mondo Sottomarino e Pista di Ghiaccio in Musica, e propone anche un ricco palinsesto di spettacoli che si susseguono in Arena.

FICO e CELS Group sono onorati di contribuire a questa nobile causa e di offrire ai bambini un’esperienza emozionante. L’evento del 29 dicembre permetterà anche di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alle famiglie colpite dalla malattia oncologica pediatrica.