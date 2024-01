Tante mostre, eventi e iniziative in programma per la nuova edizione della prestigiosa rassegna

Si svolge dall’1 al 4 febbraio 2024 la dodicesima edizione di ART CITY Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere, in occasione di Arte Fiera, quest’anno arrivata alla sua cinquantesima edizione.

Ed è proprio per celebrare questo storico traguardo che ART CITY Bologna, con la direzione artistica di Lorenzo Balbi, ha scelto di omaggiare l’artista moderno più importante nato e vissuto nella città felsinea, Giorgio Morandi (1890-1964), nel 60° anniversario dalla morte, proponendo una programmazione a lui ispirata.

Cinque special projects esploreranno e reinterpreteranno il lavoro del Maestro attraverso differenti linguaggi del contemporaneo: Virgilio Sieni per la performance, Joel Meyerowitz e Mary Ellen Bartley per la fotografia, Tacita Dean per la video arte, Mark Vernon per il suono.



Come di consueto, nei giorni di ART CITY Bologna sarà l’intera città a farsi palcoscenico per la cultura contemporanea grazie alla partecipazione di numerose realtà istituzionali pubbliche e private, gallerie d’arte e spazi indipendenti che completeranno l’offerta artistica con un intenso calendario di mostre, performance, eventi, installazioni, talk e incontri, evidenziando la forza di un sistema culturale plurale, diffuso, generatore di energie creative e connessioni.

Anche nel 2024 i confini della manifestazione si proietteranno oltre i confini urbani, in una sfera territoriale policentrica che interesserà l’intera area metropolitana di Bologna, animando un palinsesto composto complessivamente da oltre 200 eventi.