L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri “Incontriamoci: confronto e dialogo con i genitori”

Mercoledì 17 gennaio, dalle ore 20 alle ore 22, nella Sala della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze si svolgerà l’incontro dal titolo “Il genitore perfetto …e altri miti”. La psicologa Alice Tabellini parlerà su come migliorare la relazione con i propri figli imparando a leggere i loro bisogni e a rispondere in modo funzionale.

Si tratta del terzo appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo “Incontriamoci: confronto e dialogo con i genitori”, proposti dal Comune di Imola, nello specifico dal Diritto allo studio in collaborazione con il Centro per le famiglie. Tenuti dalla psicologa Alice Tabellini, gli incontri sono finalizzati ariflettere e confrontarsi sulle sfide evolutive che bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e scuole si trovano ad affrontare nel percorso di crescita-apprendimento. Fili conduttori dei diversi incontri saranno il tema della relazione comunicativa e del benessere psicologico di bambine e bambini, ragazze e ragazzi in relazione ai rapporti con i genitori, coetanei e il mondo scuola.

Questo ciclo di incontri tematici per i genitori rientra fra i nove progetti che il Servizio Diritto allo Studio del Comune ha attivato anche per l’anno scolastico 2023-24 a sostegno dell’inclusione, del benessere e del successo scolastico e per il contrasto della dispersione. L’obiettivo è quello di rendere disponibili per le scuole e le famiglie attività rivolte prioritariamente a sostenere la riuscita e lo “stare bene a scuola” dei bambini, alunni e studenti con particolare attenzione per quelli che incontrano maggiori difficoltà nel loro percorso scolastico.

“Inclusione, contrasto alla dispersione scolastica, promozione delle relazioni positive, molta attenzione ai sostegni verso i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Ma anche consulenza per i genitori che sono alle prese con i comportamenti più difficili dei bambini e prevenzione contro ogni forma di bullismo. Sono questi gli ingredienti della proposta – spiega il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari – che muove dal servizio Diritto allo Studio del Comune verso tutta la comunità scolastica. Da quest’anno è coinvolta anche l’età della scuola dell’infanzia, ad esempio su come gestire al meglio le emozioni. Altra novità positiva sono i 6 incontri tematici per i genitori. Il tutto per accompagnare l’intero anno scolastico da fine ottobre a maggio. Perché stare bene a scuola, vivere bene la scuola è fondamentale per crescere meglio dentro e fuori dalle aule. I progetti affrontano interrogativi sempre più presenti e di assoluta attualità per le famiglie, che mettono al centro i bambini e gli adolescenti”.