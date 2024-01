Le iscrizioni ai 3 concorsi sono aperte fino al 2 febbraio

Fervono i preparativi per il ritorno del Carnevale dei Fantaveicoli, e la curiosità di scoprire quali eccentriche meraviglie ci proporranno i costruttori, in occasione della grande sfilata di domenica 11 febbraio, è tanta. Un po’ artisti e un po’ inventori, i fantaveicolisti contribuiscono a rendere unica la manifestazione imolese e la sua miscela di fantasia ed ecologia. Una tradizione che si rinnova da ventisette anni, frutto del lavoro dell’organizzazione e dei partecipanti, che ha consentito al Carnevale dei Fantaveicoli di entrare a far parte dell’Albo Regionale dei Carnevali storici.

Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni.

Dall’area lungofiume di via Pirandello a piazza Matteotti

Il percorso della sfilata 2024 seguirà una lieve modifica rispetto a quello delle ultime edizioni. Non si partirà infatti dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, vista la chiusura del ponte sul Santerno, per i lavori di riqualificazione, ma l’appuntamento è alle 14.30 nell’area lungofiume di Via Pirandello. Le modifiche alla viabilità dovute ai lavori sul ponte di Viale Dante hanno creato l’occasione per questo ritorno al passato. Resta invariato invece l’arrivo, nella centralissima Piazza Matteotti, dove i fantaveicoli e i gruppi mascherati partecipanti sfileranno sotto il palco, presentati da Dj Paolino di Radio Bruno.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli, che già occupava un posto speciale nel cuore dei cittadini imolesi, ha finalmente ottenuto il riconoscimento che merita come Carnevale storico della nostra Regione. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, frutto di 27 anni di lavoro, impegno e collaborazioni, che speriamo contribuirà ad accrescere ancora di più la partecipazione a questa tradizione. Rimangono fondamentali i costruttori storici, nucleo fondante e fondamentale della manifestazione, cui si stanno avvicinando nuove generazioni, sempre più coinvolte. Speriamo che, così come l’anno scorso, gli Istituti Comprensivi della Città aderiscano numerosi, coinvolgendo i propri alunni e alunne nella costruzione di un Fantaveicolo che, ricordiamo, porta con sé l’attenzione ad una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo e il desiderio di costruire un mondo più verde. Siamo pronti a vivere insieme la festa più allegra dell’anno” dichiara l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi.

I 3 concorsi

I concorsi indetti per l’edizione 2024 del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono i seguenti tre: Fantaveicoli, diviso nelle categorie Fantaveicoli e Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado); Gruppi mascherati; Mascherini e biciclette (0-14 anni)

Cosa si può candidare ai concorsi

Vediamo quali sono i “veicoli” che si possono candidare ai tre concorsi. Fantaveicoli: sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi. Devono rispecchiare il tema e lo spirito del Carnevale imolese, essere ironici, colorati, burleschi, mascherati; possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Non è posto nessun limite alla fantasia. Gruppi mascherati: possono partecipare gruppi di amici, rappresentanti di associazioni, persone di qualsiasi età in maschera, che sfilino insieme. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso. Mascherine e biciclette: è riservato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema con tutta la propria creatività e l’ingegno, utilizzando materiali ecologici e di recupero.

Le iscrizioni ai concorsi terminano il 2 febbraio

Per chi volesse partecipare alla sfilata dell’11 febbraio, sono ancora aperte le iscrizioni per le categorie fantaveicoli e gruppi mascherati, che danno la possibilità di partecipare ai concorsi del Carnevale dei Fantaveicoli. Termine ultimo venerdì 2 febbraio, mentre per il concorso dedicato ai bambini della fascia di età 0-14 del 13 febbraio sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della festa. La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere (familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc.), tutti quelli che hanno interesse a ragionare e confrontarsi con fantasia ed ironia sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Le giurie, nominate per tutti i concorsi in oggetto, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green.

Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it

Tutte le informazioni, i regolamenti e i moduli per iscriversi ai concorsi sono disponibili sul sito del Comune di Imola.

Il Carnevale dei Bambini – Il 13 febbraio, Martedì Grasso, i festeggiamenti si concluderanno con il tradizionale Carnevale dei bambini in Piazza Matteotti, alle ore 17.

Informazioni: Comune di Imola Servizio Attività culturali via Cavour, 84 – Imola tel. 0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it