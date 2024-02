Appuntamento domenica 11 febbraio con il Carnevale dei Fantaveicoli 2024

È tutto pronto per la partenza. Domenica 11 febbraio, a partire dalle 14.30, torna l’imperdibile appuntamento con il Carnevale di Imola e la Grande Sfilata dei Fantaveicoli, che rappresenta un unicum trai carnevali italiani. A sfilare saranno infatti veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’area lungo fiume di Via Pirandello punteranno al cuore di Imola, la splendida Piazza Matteotti. Il Carnevale dei Fantaveicoli è una grande festa in cui il buonumore la fa da padrone, ma con un’attenzione particolare all’ecologia e alla mobilità verde, anche abbracciando la virtuosa filosofia del riuso.

La grande sfilata e gli ospiti

La sfilata di questa ventisettesima edizione partirà da Via Pirandello alle ore 14.30 per concludersi in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi. Il gioioso corteo sfilerà sotto il grande palco, da cui Dj Paolino di Radio Bruno, conduttore della manifestazione, presenterà tutti i partecipanti al pubblico.

Ricordiamo che le categorie previste per il concorso dei Fantaveicoli sono rispettivamente: categoria Fantaveicoli, diviso nelle sezioni Fantaveicoli e Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado); e categoria Gruppi mascherati. Le iscrizioni al concorso si sono chiuse venerdì 2 febbraio e domenica 11 febbraio, a sfidarsi all’insegna della creatività e dell’allegria saranno 11 Fantaveicoli, tre dei quali frutto dei laboratori di costruzione realizzati nei centri giovanili imolesi Ca’ Vaina, Sesto Imolese e Marconi; 6 Istituti Comprensivi in gara nella sezione loro dedicata e 3 Gruppi mascherati.

Oltre a tutti i partecipanti al concorso, alla grande sfilata prendono parte anche alcuni gruppi musicali, che animeranno la giornata a con il loro groove e le loro danze.

In apertura della parata, come da tradizione consolidata, la Banda musicale Città di Imola, seguita dai seguenti ospiti:

BLOKO INTESTINHAO – Nell’anno in cui si ricorda l’anniversario della morte di Ayrton Senna, i ritmi del Brasile e le atmosfere del Carnevale di Rio arrivano a Imola con due ballerine di samba accompagnate da un gruppo di venti percussionisti, che da oltre dieci anni anima le piazze di tutta Italia, coinvolgendo il pubblico con un Samba reggae da manuale.

CAMBRIA FUNKY STYLE – Cambria Funky Style è ritmo, colori e vitalità! Uno spettacolo scoppiettante, la lezione delle band di strada di New Orleans ben impressa, improvvisazione, energia e un certo fascino che non guasta di certo. Uno spettacolo non soltanto da ascoltare, ma anche da ammirare. Arrivano dalla provincia di Pisa e travolgono gli spettatori con il loro entusiasmo contagioso. Fiati e percussioni al servizio del funky e dello swing, un grande palcoscenico a cielo aperto animato dalle evoluzioni sonore delle ragazze e dei ragazzi che compongono una formazione esplosiva. Impossibile non farsi attirare nella loro rete sonora!

WANNA GONNA SHOW – La colonna sonora è di quelle forti, i brani sono trascinanti, l’esecuzione ottima, la mescolanza dei generi originalissima: dal folklore greco a quello finlandese, passando dal kletzmer, dalla tradizione bulgara a quella portoghese. Uno spettacolo a tutto tondo dinamico e divertente, novità assoluta nel panorama delle street band.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli, che già occupava un posto speciale nel cuore dei cittadini imolesi, ha finalmente ottenuto il riconoscimento che merita come Carnevale storico della nostra Regione. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, frutto di 27 anni di lavoro, impegno e collaborazioni, che speriamo contribuirà ad accrescere ancora di più la partecipazione a questa tradizione. Rimangono fondamentali i costruttori storici, nucleo fondante e fondamentale della manifestazione, cui si stanno avvicinando nuove generazioni, sempre più coinvolte. Siamo soddisfatti del coinvolgimento di tutti gli Istituti Comprensivi della Città, che hanno attivato i propri alunni e alunne nella costruzione di un Fantaveicolo che, ricordiamo, porta con sé l’attenzione ad una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo e il desiderio di costruire un mondo più verde. Siamo pronti a vivere insieme la festa più allegra dell’anno” dichiara l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi.

Qualche avvertenza in tema di sicurezza

Tutto il percorso sarà completamente transennato. Non vi sono accessi obbligati, ma indicazioni puntuali per i pedoni e indicazioni per la viabilità nella zona adiacente al percorso segnalate con apposita ordinanza. Non è permesso portare con sé nell’area della manifestazione bombolette metalliche (schiume, spray, ecc.), oltre che contenitori di vetro. Come sempre, è consigliato al pubblico di distribuirsi lungo tutto il percorso della sfilata e non recarsi solo nella piazza Matteotti per il momento conclusivo.

Carnevale mascherine e biciclette

Come ogni Carnevale, non può mancare l’appuntamento dedicato ai più piccoli. A chiudere i festeggiamenti della festa più allegra dell’anno, torna, nel pomeriggio del martedì grasso, martedì 13 febbraio, dalle ore 17 in piazza Matteotti, il Carnevale dedicato alle mascherine e biciclette più originali. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Ci si potrà iscrivere, direttamente sul posto, nella prima mezz’ora.

Informazioni: Comune di Imola Servizio Attività culturali via Cavour, 84 – Imola tel. 0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it