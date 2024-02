I corsi permetteranno a chi vi prenderà parte di conoscere meglio computer e smartphone

Sono diventate ormai da tempo un prezioso riferimento per tanti cittadini le attività di ‘…E NOI CI SIAMO…’, la co-progettazione di welfare rigenerativo costruita dal Comune di Dozza e dall’associazione ‘Giorgio Rambaldi per l’Impegno Sociale A.P.S.’ sotto l’egida del format ‘Dozza con te’. E i numeri delle persone che si rivolgono ogni giorno al punto d’azione collocato nella palazzina comunale di Piazza Libertà a Toscanella sono in costante crescita.

Uno dei filoni operativi più apprezzati, e quindi riproposto alla comunità con una programmazione che interesserà le prossime settimane, è quello dei corsi gratuiti e a libera partecipazione di alfabetizzazione informatica di primo e di secondo livello per l’uso del computer e dello smartphone dal titolo ‘Incontri ravvicinati con il computer e lo smartphone’. Un totale di otto appuntamenti, in agenda il 20-27 febbraio, 5-12-19-26 marzo e 2-9 aprile, dalle ore 18 alle 20 presso la sala comunale ‘G. Martelli’ di Toscanella.

Una scelta logistica che strizza l’occhio alla centralità ed accessibilità dei locali anche per chi convive con diversa abilità o difficoltà motorie. Potranno partecipare fino a 20 utenti in presenza, più al massimo 5 da remoto, che saranno seguiti da docenti, tra cui figurano laureati in ingegneria informatica e assistenti qualificati, tutti volontari. Necessaria la preiscrizione via mail (enoicisiamo@gmail.com) oppure mezzo telefono ai numeri 331.3306373 (Fabio) o 338.7936644 (Gabriella).

Gli appuntamenti si svilupperanno su tre distinti livelli. Vincolante l’incontro del 20 febbraio aperto a tutti gli iscritti per la compilazione della scheda di rilevazione del proprio grado di conoscenza della materia per la successiva individuazione del livello di inserimento con l’eventuale preparazione del proprio computer per seguire le lezioni. E in caso di indisponibilità del pc di casa? Nessun problema perché l’organizzazione ha messo a disposizione diverse postazioni per seguire le lezioni. Stessa cosa per chi non è in grado di collegarsi online da casa per la frequentazione: i volontari arriveranno direttamente a domicilio anche con pc portatili pronti all’uso.

Dal primo livello per principianti, per prendere confidenza con il mezzo, insieme ai suoi componenti ed ai principali applicativi, fino all’ingresso sul pianeta Office con fogli di calcolo e programma di videoscrittura. Stessa cosa per lo smartphone, in questo caso le lezioni saranno da seguire sul proprio dispositivo personale, tra impostazioni, funzioni, messaggistica, social e l’universo Google. Con una bella novità: il Doposcuola informatico. Durante gli orari di apertura, il ‘Punto di Azione’ di Toscanella si trasformerà in ‘Punto di facilitazione digitale’ per ripassare le lezioni del corso o approfondire gli argomenti trattati con l’aiuto dei volontari.

“Il tema del digital divide è una sfida che il municipio di Dozza ha colto in pieno grazie alla sinergia con l’attivo e competente tessuto di volontariato locale e l’avvio del progetto ‘Dozza con te’ premiato di recente tra i percorsi più virtuosi e innovativi in ambito sociale a livello nazionale – spiega Luca Albertazzi, sindaco di Dozza -. Questa amministrazione ha dato forma all’opportunità libera e gratuita senza attingere dalle casse comunali ben prima di vedere moltiplicati gli input governativi, su scala nazionale ed europea, per potenziare la sensibilità degli enti pubblici al riguardo della materia”. Non solo. “L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la comunità grazie all’impegno di tante persone che hanno scelto di dedicare con passione e altruismo il proprio tempo libero al prossimo – continua -. Il sistema relazionale dozzese convince sempre più perché alimenta servizi e attività all’avanguardia che hanno come finalità assoluta la miglioria della quotidianità della collettività. Nella visione del Nuovo Circondario Imolese orientata alla creazione di punti di facilitazione digitale per la popolazione, con conseguente impiego di sforzi e risorse, Dozza ha già avuto il privilegio di veder riconosciuto il proprio presidio come realtà già esistente e operativa a pieno regime da almeno un paio d’anni”.