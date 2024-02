A San Valentino il salotto dei bolognesi vedrà i suoi soffitti costellati da decine di cuori con una scritte dedicata all’amore in tutte le lingue del mondo.

I Love you, je t’aime, Ich liebe dich, s’agapo, eu te amo, te quiero…

A San Valentino Galleria Cavour 1959 diventa il tempio dell’amore. E lo fa con un’installazione che celebra questo sentimento universale in tutte le lingue del mondo. I soffitti del salotto elegante di Bologna si trasformeranno in un cielo costellato di cuori con la scritta “Ti amo” declinata attraverso tantissimi idiomi, imparando anche nuovi modi per poter pronunciare la frase che suggella la relazione di coppia in ogni angolo del pianeta.

I visitatori della suggestiva location saranno accolti da decine di cuori che resteranno anche qualche giorno dopo la ricorrenza. Inoltre eccezionalmente, per la giornata del 14 febbraio, nello spazio del Trivio, davanti al negozio di Montblanc, verrà montato un arco di fiori, che potrà essere utilizzato dai visitatori per le foto social e creare uno scatto indimenticabile da condividere grazie a una scenografia creata in occasione della festa degli innamorati (tag @galleriacavour1959 #galleriacavour1959 ).

Nello stesso spazio saranno disponibili le bag rosse con la scritta di Pietro Terzini che ha illuminato per più di un mese la facciata della galleria, l’installazione “I’ll be here anytime” che invita all’amore, alla pace e a prendersi cura dell’altro. Le bag saranno in omaggio ai sostenitori della Fondazione Palazzo Boncompagni. Appuntamento, quindi, al giorno di San Valentino per una passeggiata sotto l’inedito ed emozionante firmamento di cuori e di parole amore di Galleria Cavour 1959.