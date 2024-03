Appuntamento venerdì 8 marzo con la giornata dedicata alle donne

Donne ai comandi dei carri dell’Esercito, dei mezzi navali della Marina Militare e della Guardia di Finanza, degli aerei dell’Aeronautica Militare e degli elicotteri della Polizia di Stato, delle moto dei Carabinieri e dei treni ad alta velocità di Italo.

Saranno loro le protagoniste del panel “Dal mondo delle Forze Armate, Forze dell’Ordine e dalla realtà dei trasporti, le donne alla guida in Italia”, promosso da Città dei Motori, la rete Anci del Made in Italy motoristico che si terrà a Imola l’8 marzo, alle ore 16, presso la Sala Museo dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, nell’ambito della seconda edizione di Wow Women Motor, l’evento organizzato dal Comune di Imola e dall’Autodromo, dedicato alle donne e che, partendo dall’automotive, vuole essere una giornata di focus sull’empowerment femminile allargato a diverse altre realtà, dalla formazione specialistica e universitaria all’inserimento nel mondo del lavoro con il coinvolgimento delle aziende.

“Abbiamo colto con grande piacere l’opportunità di Wow – afferma Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente Città dei Motori – di riflettere a fondo su un tema che ci sta molto a cuore. Nelle Forze Armate, come nel settore dei trasporti e nel motorsport, dei quali fanno parte tanti partner di Città dei Motori, le donne hanno oggi un ruolo da protagoniste. Valorizzare le loro esperienze, appunto arricchite di un punto di vista femminile, per Città dei Motori significa proseguire verso uno dei suoi obiettivi principali: fare cultura motoristica, con la sensibilità e la passione che richiedono le sfide del presente e del futuro”.

“Wow Women Motor, primo in Italia sull’empowerment femminile nel mondo automotive, si amplia e si sviluppa”, sottolinea Marco Panieri, sindaco di Imola. “Oltre alla formazione per gli studenti prevista dalla Ferrari, al coinvolgimento di numerose aziende nazionali e del territorio, panel, talk, prove in pista e testimonianze di manager, siamo felici di accogliere le Forze armate, le Forze dell’ordine e importanti aziende come Italo, che portano l’esperienza delle tante donne che rivestono ruoli di responsabilità, e che si impegnano con professionalità e dedizione alla crescita e alla sicurezza del Paese. Con il coinvolgimento di Città Motori, e grazie all’impegno dell’assessora Elena Penazzi, Wow sta diventando sempre di più una celebrazione concreta, pragmatica e formativa delle eccellenze femminili in Italia”.

Annamaria D’Abramo, macchinista di Italo; Serena Di Francesca, graduato scelto in forza al 32° reggimento Carri dell’Esercito; Emanuela Ferrentino, tenente di vascello in servizio presso lo Stato Maggiore della Marina; Caterina Gennarelli, pilota dell’Aeronautica Militare in forza alla 46° Brigata Aerea di Pisa; Nadia Pedrazzi, direttore Sezione equipaggi del IV Reparto Volo della Polizia di Stato; Federica Nicosia, tenente comandante delle Unità navali della Guardia di Finanza a Rimini; Alessandra Prestigiacomo, carabiniere della Squadra motociclisti del Nucleo radiomobile dell’Arma di Genova racconteranno la loro storia professionale, scelte ed esperienze quotidiane, fornendo spunti e riflessioni sul crescente ruolo delle donne alla guida di mezzi militari e civili sempre più avanzati e tecnologici, non come rappresentanza di “genere” ma grazie alle loro comprovate competenze professionali.