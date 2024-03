Libri, cinema, poesia, danza, arte, incontri e conferenze per la Festa della Donna 2024

In occasione della Festa della Donna, il Comune di Sasso Marconi – Assessorato alle Pari Opportunità ha coordinato un calendario eventi che comprende diversi appuntamenti, realizzati in collaborazione con artiste e associazioni locali.

Il calendario si apre venerdì 8 marzo alle 15 con un evento multidisciplinare organizzato dal Gruppo “Marija Gimbutas”. Un pomeriggio per celebrare la donna attraverso le arti (poesia, letteratura, danza e canto), con letture e performance artistiche ispirate al libro “Maria che del mare hai nome”, di Antonella Barina, e la proiezione di un video di Devana, dedicato ai megaliti di Minorca. Appuntamento nel Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno – ingresso libero.



Al termine dell’evento ci si sposta nella Sala comunale Renato Giorgi per la conferenza “Donne che hanno lasciato il segno”. Un’iniziativa promossa dall’associazione Amici della Primo Levi “Valle del Reno” per celebrare figure femminili che hanno offerto un importante contributo all’arte, alla cultura e al progresso, con un focus su Tina Modotti, fotografa e attivista vissuta nella prima metà del ‘900. La conferenza inizia alle 18.30 ed è condotta dal prof. Guido Mascagni (Università Primo Levi).

In serata (ore 21) appuntamento al Cinema comunale per la tradizionale proiezione dedicata alle donne. Il film proposto quest’anno dall’Amministrazione comunale è “Il caftano blu”. Opera della regista marocchina Maryan Touzani, il film racconta la crisi affettiva di una coppia, invitando a riflettere sul rapporto tra amore e libertà individuali in un Paese, il Marocco, oppresso dal peso di pregiudizi e convenzioni sociali. Biglietto 5 Euro, ingresso gratuito per tutte le donne.

Gli appuntamenti proseguono nella giornata di sabato 9 marzo. Alle 15, presso il Cenacolo Mariano di Borgonuovo, è in programma un incontro curato dalle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe. “Sensibilmente donna” intende svelare le ragioni che fanno della sensibilità una competenza trasversale. Intervengono Sabrina Dalla (educatrice socio/pedagogica), Rossella Bignami (sociologa) e Claudia Bianchi (psicoterapeuta). Aperitivo finale.

Sabato 9 inaugura anche “Artessuta in fiore”, piccolo festival di artigianato, pittura, cucito e arti manuali curato dalla Piccola Bottega degli Intrecci, una delle botteghe artigiane del Borgo di Colle Ameno. Il festival si apre alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra di pittura di Daniela Carpano, allestita negli spazi della Piccola Bottega degli Intrecci e visitabile nei giorni festivi fino al 23 marzo.



Il calendario avrà una coda giovedì 14 marzo, con la presentazione del libro “Estemporaneo” (Sala comunale Renato Giorgi, ore 18.30). Si tratta di un romanzo del sassese Gianni Legnani, che racconta la storia di un uomo alle prese con la crisi di mezza età e di una donna fuggita dalla guerra nei Balcani. Uno spaccato di vita vissuta con persone ‘normali’ alle prese con problemi più grandi di loro… Dialogano con l’autore Marilena Fabbri, presidente del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” (associazione che organizza l’evento) e Marilena Lenzi, Assessora Pari Opportunità del Comune di Sasso Marconi.