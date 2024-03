Verrà aggiornato ogni qualvolta vi siano novità e modifiche

Il Comune ha definito in questi giorni il calendario eventi 2024 che si potrà consultare al link in continuo corso di aggiornamento.

“Abbiamo anticipato il prima possibile il calendario eventi dell’anno pubblicandolo in questi giorni, ben prima di quanto avessimo fatto nel 2023 – fanno sapere il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini -. Il calendario eventi 2024 sarà online nel sito del Comune e verrà aggiornato per quegli eventi che sono ancora in costruzione e non è possibile ancora confermare ed ogni qualvolta ci saranno modifiche, cancellazioni o integrazioni. Già in questo modo si presenta un calendario molto interessante, completo dove sono rappresentati tutti gli eventi in Città e in Autodromo. Dobbiamo impegnarci sicuramente in una promozione più visibile e unitaria di questi eventi, che sono numerosi per una città come la nostra. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, gli eventi non sono l’unica soluzione alle problematiche del centro storico, che ha bisogno anche di quotidianità, ma aiutano sicuramente la tenuta anche in virtù delle nuove aperture di esercizi commerciali che ci saranno nei prossimi mesi. Segnalo e confermo gli eventi di “Imola il centro fiorisce”, l’anteprima Baccanale e il Baccanale, Imola di mercoledì nei suoi quattro appuntamenti, la Fiera Agricola, il mercatino francese e Imola in musica”.