Appuntamento in Darsena a Ravenna domenica 10 marzo

Una nuova stagione per i mercatini dell’usato di Ravenna. Domenica 10 marzo sarà “La Pulce d’Acqua” ad inaugurare il programma: appuntamento in Darsena dalle 8.30 alle 18.30.

Per quanto riguarda il mercatino “gemello”, “La Pulce nel Baule” – nel parcheggio del Pala De André – la data è quella di domenica 24 marzo: in questo caso l’orario va dalle 8 alle 18.

Ecco le ulteriori date 2024. “La Pulce d’Acqua”: 14 aprile; 12 maggio; 9 giugno; 8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

“La Pulce nel Baule”: 28 aprile; 26 maggio; 22 settembre; 27 ottobre; 17 novembre.

Si preannuncia dunque un lungo periodo all’insegna delle buone occasioni e del vintage. Queste fiere del riciclo consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. E, molto spesso, di scoprire pezzi rari.

Tante le storie che in questi anni si sono susseguite: storie di buoni affari o più semplicemente scoperte fortuite sul filo dei ricordi: c’è chi ha riscoperto i giochi da tavolo dell’infanzia e i numeri mancanti della collezione di fumetti… O lo stesso “mangiadischi” con cui ascoltava i 45 giri negli anni ‘70. Attualmente la tendenza a visitare i mercatini sta caratterizzando anche molti giovani: in questo caso è in particolare l’abbigliamento vintage ad attirare, insieme alla possibilità di aggiudicarsi un capo di marca a prezzi particolarmente vantaggiosi. Non resta che passare un po’ di tempo, curiosando tra le bancarelle: in ogni caso, il divertimento è garantito.

I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it

La Pulce d’Acqua e La Pulce nel Baule sono progetti Secondamano®