Da marzo una serie di incontri nella forma di conversazioni vedranno protagonisti alcuni personaggi che riflettono i valori e la missione di Galleria Cavour 1959

Galleria Cavour 1959 presenta a partire dal mese di marzo una serie di incontri in forma di conversazioni con alcuni personaggi che riflettono con la loro esperienza professionale e di vita i valori e la missione di uno spazio centrale nella città, punto di incontro per tutti i bolognesi. Dopo il successo del talk con Pietro Terzini, l’11 e il 19 marzo il “salotto dei bolognesi” ospiterà il Salotto di Patrizia Finucci Gallo, giornalista e scrittrice, con la rassegna “I’m proud of you”. Un progetto per conoscere da vicino persone di cui noi tutti andiamo fieri, protagonisti il cui lavoro è attento ai temi ambientali, alla cultura, alla sostenibilità, a creare bellezza e vivibilità: gli stessi valori di Galleria Cavour 1959. Per tutti noi uno stimolo, un nuovo modo di disegnare la vita. Gli incontri, proseguiranno nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti.

Il primo incontro si svolgerà lunedì 11 marzo e avrà come tema l’architettura, il secondo martedì 19 marzo avrà al centro la moda.

Primo incontro: 11 Marzo ore 18 conversazione con Marco Casamonti

Gli orizzonti urbani dell’archistar Marco Casamonti: dall’architettura sostenibile della nuova Cantina Antinori nel Chianti all’innovativo Kiss Bridge, il ponte sospeso del bacio nell’isola di Phú Quốc in Vietnam. Casamonti, architetto e designer, fondatore di Archea Associati, racconta la sua visione di città del futuro, lanciando sfide progettuali all’altezza del grande passato nell’ottica della continuità storica. Una conversazione su come spazi ed edifici possano comunicare bellezza e creare felicità.

Secondo incontro: 19 marzo, ore 18 conversazione con Chiara Boni

Io che nasco immaginaria, l’autobiografia di Chiara Boni, stilista, scritta a quattro mani con la giornalista Daniela Fedi. Tendenze, carriera, amori, ma anche un grande spaccato culturale sulla comunicazione, il collettivo Moda Nostra, gli anni ribelli di “You Tarzan Me Jane”, la Milano fashion degli anni Ottanta e il periodo bolognese. La narrazione a tutto tondo di una capitana della moda che ha sempre valorizzato l’identità femminile.

“Siamo molto felici di ospitare Marco Casamonti, il cui importante percorso per la valorizzazione dei luoghi storici e per la scoperta di nuove architetture ben si lega con il passato di Galleria Cavour 1959, nato come edificio visionario, e con il suo futuro e il suo ruolo all’interno della città – afferma l’Ingegnere Paola Pizzighini Benelli, AD di Magnolia a cui fa capo Galleria Cavour 1959 – E sarà un grandissimo piacere avere con noi anche Chiara Boni, capace di interpretare in chiave contemporanea i pezzi più iconici del guardaroba femminile, in questo centro pulsante della moda e dei trend più innovativi”.

L’evento è aperto al pubblico tramite richiesta via mail fino a esaurimento dei posti.

Contatti: info@ilsalottodipatriziafinuccigallo.com