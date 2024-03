In programma dal 12 marzo un nuovo ciclo di presentazioni di libri in biblioteca

“Siamo entusiasti di annunciare l’avvio della rassegna ‘Corner’. Questa iniziativa è pensata per avvicinare un pubblico più ampio al meraviglioso mondo della lettura e al luogo fisico della nostra Bim attraverso una delle passioni più diffuse: il calcio. Con una selezione di libri ed autori che certamente soddisferanno il pubblico con i racconti avvincenti di partite epiche e momenti indimenticabili, questa rassegna offre un’opportunità unica di esplorare il calcio sotto una nuova luce. Invitiamo gli amanti del calcio e gli appassionati di lettura di ogni età a unirsi a noi per scoprire il piacere di leggere e condividere storie legate al bel gioco presso la nostra biblioteca” – così commentano Giacomo Gambi, Assessore alla cultura del comune di Imola, e Antonio Ussia Consigliere comunale incaricato alla promozione delle attività rivolte ai giovani, la nuova rassegna di presentazioni di libri organizzata dalla Biblioteca Comunale, con la collaborazione del giornalista Mattia Grandi, e dedicata al calcio, che partirà il prossimo 12 marzo.

Gli incontri saranno una bella occasione per promuovere la cultura sportiva attraverso i libri e i racconti di coloro che hanno calcato i campi di molti stadi italiani ed esteri.



Il primo incontro è martedì 12 marzo alle ore 20.30

Era il più forte di tutti, presentazione del libro di Marco Macina e Matteo Selleri (Minerva, 2023)

Intervista gli autori Mattia Grandi, giornalista.

Marco Macina, considerato da tanti protagonisti dell’ambiente calcistico, tifosi compresi, tra i più forti giovani giocatori al mondo, si racconta senza filtri. Un percorso sportivo e di vita iniziato a San Marino e proseguito con le maglie di diverse società calcistiche fra cui, in serie A, Bologna, ove esordisce giovanissimo ed è compagno di stanza di Roberto Mancini, e Milan, con cui calca anche i campi internazionali di Coppa Uefa. Nel libro si parla delle belle soddisfazioni, ma anche delle porte chiuse, della famiglia, degli infortuni, delle critiche, del carattere sopra le righe, degli amici, dei compagni di squadra.

Una carriera breve, sicuramente inferiore alle attese e alle sue possibilità, ma Macina, puro talento calcistico che aveva ammaliato anche Nils Liedholm, ha lasciato un ricordo cristallizzato e degno di un campione del mondo.

Marco Macina, nato nel 1964 a San Marino, ha giocato nelle file di Bologna, Arezzo, Parma, Milan, Reggiana e Ancona e nelle nazionali giovanili italiane di categoria. Si ritira dalle competizioni a soli 24 anni e abbandona completamente il mondo del calcio. Da anni è dipendente dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Matteo Selleri, giornalista, vive a San Marino; ha pubblicato anche numerosi libri.

Mattia Grandi, giornalista, ha all’attivo diverse pubblicazioni editoriali; numerose sono le collaborazioni con radio e tv regionali in ambito sportivo.

Si prosegue martedì 19 marzo 2024 ore 20.30

Calcio che passione! 100 campionati di serie A, presentazione del libro di Giordano Dalmonte (Calzetti & Mariucci, 2023)

Giordano Dalmonte ed Eraldo Pecci, autore della prefazione, conversano con Mattia Grandi, giornalista.

Un racconto lungo quasi cent’anni, quelli che vanno dal primo campionato a girone unico del 1929/30 all’ultimo, conclusosi con la vittoria del Napoli nella primavera del 2023.Tante storie di successi, ma anche di clamorosi e inattesi rovesci, giunti all’ultima giornata di campionato, come accaduto al Milan nel 1973 nella fatal Verona o alla Juventus nel 2000 al Renato Curi di Perugia. Storie di tanti campioni, ma anche di molte meteore, raccontate con l’ausilio di centinaia di pagine di quotidiani sportivi e non, consultati senza perdere di vista il piacere della lettura e gli aneddoti di ogni stagione sportiva. E, dulcis in fundo, un’appendice statistica, con la classifica finale di ogni stagione, comprensiva di gol segnati e subiti.

Giordano Dalmonte, docente presso il Liceo di Lugo, ha all’attivo diverse pubblicazioni che hanno interessato l’ambito sociale e politico locale. Recentemente ha pubblicato anche il suo primo romanzo di argomento storico Un lungo filo rosso (Scatole parlanti, 2023).

Eraldo Pecci, nato nel 1955, ha giocato in serie A con le maglie di Bologna, Torino, Fiorentina e Napoli. Dopo il ritiro, ha intrapreso l’attività di commentatore TV ed editorialista, pubblicando anche due volumi Il Toro non può perdere (Rizzoli, 2013) e Ci piaceva giocare a pallone. Racconti di un calcio che non c’è più (Rizzoli, 2018)

Giovedì 4 aprile 2024, ore 18.00

Una vita in fuorigioco, presentazione del libro di Katia Serra (Fabbri Editori, 2023)

L’autrice conversa con Alberto Bortolotti e Mattia Grandi, giornalisti.

Calciatrice di altissimo livello, poi sindacalista per permettere al calcio femminile di uscire dal cono d’ombra di quello maschile, quindi, prima cronista donna a livello internazionale, ha commentato per la Rai la finale di Euro2020. Katia Serra ha dovuto combattere ogni giorno per raggiungere traguardi che sembravano impossibili. In queste pagine ripercorre le tappe della sua carriera e della sua vita: dalle prime partitelle con gli amici nel cortile di casa fino all’esperienza nel campionato spagnolo, dalle scelte obbligate che le hanno cambiato la vita alle lotte sindacali per i diritti delle calciatrici. Un racconto di passione e sacrifici, infortuni, resilienza e grandi successi.

Con autorevolezza e competenza, l’autrice parla di pallone, delle differenze tra calcio maschile e femminile, dei progressi compiuti negli ultimi trent’anni rispetto alle modalità di allenamento e alle strategie di gioco, arrivando a trattare temi come il gender e la difficoltà da parte di molti, ancora oggi, ad accettare che una donna sappia raccontare il calcio con cognizione di causa. Mettendo a tacere una volta per tutte ogni possibile paternalismo con l’arma più forte di tutte: la conoscenza.

Katia Serra, nata a Bologna nel 1973, laureata in Scienze motorie e allenatrice professionista UEFA A, per ventiquattro anni ha giocato nel campionato italiano di calcio (dove ha vinto uno scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women’s Cup) in Nazionale e all’estero. Oggi è commentatrice Rai, docente universitaria e consulente aziendale sportivo.

Alberto Bortolotti, giornalista, ha scritto per diverse testate e ha lavorato per TMC, SKY e Mediaset. Conduce la più vecchia trasmissione di calcio in Italia sulle reti private, Il Pallone Gonfiato.

Gli incontri sono organizzati con il supporto della Società Agricola Merlotta di Imola.

Informazioni e prenotazioni: tel.0542/602619-602655; Biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80.