Si svolgerà dal 15 aprile al 19 maggio 2024, ovvero nel periodo del WEC e del Gran Premio di F.1

Ritorna anche quest’anno il concorso “Miglior Vetrina 2024”, indetto dal Comune di Imola, che si svolgerà dal 15 aprile al 19 maggio 2024. Si tratta del periodo che comprende il “FIA World Endurance Championship (WEC) 6H di Imola”, che si terrà a Imola dal 19 aprile al 21 aprile 2024, e “Formula 1 MSC Cruises Gran Premio dell’Emilia-Romagna” che si svolgerà a Imola dal 17 maggio al 19 maggio 2024.

Il concorso è destinato alle attività commerciali di vicinato ed ha come obiettivo quello di creare l’occasione affinché i cittadini e gli ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale in un’ottica di place branding.

Possono partecipare tutte le attività con vetrina, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione della attività con sede e vetrina presso centri o gallerie commerciali (ad eccezione della galleria del centro cittadino). La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

Sul sito del Comune di Imola e sulla rubrica ImolaInforma è stato pubblicato l’Avviso pubblico di partecipazione al concorso e chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione e inviarlo al seguente indirizzo pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it oppure all’indirizzo mail: suap@nuovocircondarioimolese.it entro e non oltre le ore 18 del 30° (trentesimo) giorno dall’avvenuta pubblicazione sul sito del Comune.

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse dal concorso. Le vetrine dovranno essere allestite entro il giorno 18 aprile e rimanere tali almeno fino al 19 maggio compreso. Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’Amministrazione Comunale.

Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro pari a € 500,00; il titolare della seconda classificata riceverà un premio in denaro pari a € 300,00, e il titolare della terza classificata riceverà un premio in denaro pari a € 200,00.

“Quest’anno il concorso è rivolto a tre temi che riteniamo molto importanti, in queste settimane da aprile a maggio, dedicate ai grandi eventi – dichiarano l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini e all’Autodromo, Elena Penazzi -. Nello specifico, abbiamo chiesto alle attività commerciali di dedicare la loro attenzione al WEC, ai trenta anni dalla scomparsa di Senna e Ratzenberger e alla Formula 1, per dare risalto a questi tre grandi temi che si intersecano proprio sulla figura di Ayrton Senna. Prevediamo che tantissime persone attraversino e visitino il nostro centro storico e i percorsi di collegamento all’Autodromo, che saranno abbelliti anche da un city dressing dedicato e da vari eventi durante il periodo da metà aprile al Gran Premio di F.1. In questo contesto, ci immaginiamo il centro e più in generale la città con le vetrine abbellite e pronte ad attirare i visitatori, i turisti e gli avventori che in questo mese visiteranno Imola”.