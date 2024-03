L’iniziativa si svolgerà quetso sabato, 23 marzo, con appuntamento all’ingresso del Padiglione 23

Sabato 23 marzo 2024 si terrà la 13 esima edizione di “Pasqua per un bambino”, il motogiro di beneficenza per le bambine e i bambini con cardiopatie congenite ricoverati durante le festività pasquali presso il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola a Bologna.

Appuntamento alle ore 11.00 all’ingresso del Padiglione 23, dove si trova il Reparto: per le bambine e i bambini nati con malformazioni al cuore arriverà un carico di uova di cioccolato e giochi da scartare, donati per l’occasione dai motociclisti bolognesi del motoClub “Doc Borgo Panigale Io Viaggio” insieme al gruppo motociclistico Avis Bologna e Motopinguino coinvolti nel motogiro di beneficenza. Quest’anno il carico di doni si arricchisce di due tricicli “adattati” con porta flebo affinché i bambini possano giocare e muoversi più liberamente. Saranno presenti anche rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale di Bologna.

I motociclisti partiranno alle ore 10:30 dal Ducati Factory Store, in via A. Cavalieri 74/5 a Bologna; alle 11:00/11:15 la staffetta entrerà dal viale centrale del Policlinico per poi posizionarsi a lato del Padiglione 23, dove si trova il Reparto. Qui lasceranno i loro sacchi colmi di doni per la Pasqua delle bambine e dei bambini con cardiopatie congenite ricoverati.

Ad accoglierli ci saranno i volontari di Piccoli Grandi Cuori: il ricavato dell’intera giornata in particolare (iscrizione al motogiro) sarà destinato alla Casa di Accoglienza Polo dei Cuori dell’associazione, che accoglie gratuitamente le persone con cardiopatie congenite e le loro famiglie.