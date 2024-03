Torna l’annuale rassegna sulla cultura del cibo, con tante novità, in programma dal 19 ottobre al 10 novembre e l’anteprima primaverile dal 24 al 26 maggio

Torna il Baccanale, e sono numerose le novità che iniziano a delinearsi per l’edizione 2024. In primo luogo, naturalmente, la scelta del tema intorno al quale verrà costruito il ricco calendario di appuntamenti e i gustosi menu proposti dai ristoranti che decideranno di aderire declinando, secondo il tema, la propria cucina.

Il tema scelto per l’edizione 2024, in programma dal 19 ottobre al 10 novembre prossimi, è “Un filo d’olio”, un’espressione che rimanda a molteplici aspetti della cucina e della cultura locale. L’olio, in particolar modo quello di oliva (ma non solo) accompagna la nostra cultura gastronomica da millenni e ha mantenuto, in tutto questo tempo inalterate le sue caratteristiche e qualità. Quando parliamo di olio, per prima cosa pensiamo all’aspetto culinario e a quello nutraceutico: l’olio è cibo, non solo perché di olio ci nutriamo – e l’olio è l’alimento principe della dieta mediterranea – ma anche e soprattutto perché l’olio è espressione della nostra identità, perché è indissolubilmente legato alla terra e al paesaggio olivicolo da cui nasce.

La storia dell’ulivo e delle sue caratteristiche è profondamente legata a quella dell’umanità; nelle origini di questo prezioso liquido dorato, storia e mitologia si intrecciano strettamente, fino a confondersi. L’olio da sempre non è soltanto un ingrediente, ha portato con sé significati simbolici e religiosi al punto di divenire un vero e proprio archetipo culturale: simbolo di fertilità e rinascita, di resistenza alle ingiurie del tempo, di pace e di valore. Si può quasi affermare che le radici della civiltà mediterranea siano quelle degli ulivi che da millenni la nutrono, sottolineando quindi un legame di continuità con il Baccanale “mediterraneo” del 2023.

Oltre a quello d’oliva, naturalmente, si darà spazio anche agli oli di semi, che negli anni hanno acquisito una sempre maggior dignità grazie ad un miglioramento dei processi produttivi, all’utilizzo di materie prime di qualità e allo studio delle loro proprietà nutrizionali.

Il legame della Città di Imola e l’olio si è recentemente rafforzato. Imola è infatti entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio che riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL (Gruppi di Azione Locale) e i Parchi siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturali e/o rientranti in una Denominazione di Origine. L’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, attuare strategie di comunicazione e marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

Aspetti che il Baccanale si ripromette di valorizzare attraverso un programma che sarà ricco di iniziative e occasioni di approfondimento dedicate al celebre “oro verde”.

Dopo il successo ottenuto con la prima edizione torna inoltre Anteprima Baccanale, un’anticipazione primaverile della rassegna che sarà l’occasione per lanciare il tema dell’anno, valorizzare il centro storico ed incuriosire i visitatori in attesa della manifestazione autunnale. Anteprima Baccanale si svolgerà dal 24 al 26 maggio.

“Ogni anno l’organizzazione del Baccanale rappresenta una sfida che l’Amministrazione comunale coglie in prima persona proponendo nuove attività, nuove idee per far vivere una manifestazione storica per la Città e che, al contempo, “lancia” anche agli interlocutori che da sempre hanno contributo al successo della rassegna: associazioni, consorzi, esercenti del centro storico e, naturalmente, i ristoratori. Siamo lieti di comunicare il tema scelto per questa edizione, tema che ci permetterà di parlare di un’eccellenza non solo mediterranea, non solo italiana ma che parla direttamente al e del nostro territorio” dichiara l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi.

Per informazioni: Servizio Attività culturali 0542 602300 – attivita.culturali@comune.imola.bo.it