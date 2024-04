Appuntamento a Bologna, ex bocciofila Pontelungo, in via Agucchi 121/14

Torna per il secondo anno consecutivo a Bologna il Festival Drag & Friends, la prima manifestazione nazionale dedicata al mondo delle Drag Queen.

Il 6 e 7 aprile presso l’Ex Bocciofila Pontelungo, via Agucchi 121/14 Bologna, si esibiranno le più importanti Drag Queen italiane e non solo. Tantissime saranno le presenze delle protagoniste più amate di Drag Race Italia, edizione nostrana del programma tv ideato dal leggendario RuPaul negli USA. Tra queste Nehellenia, Melissa Bianchini, Farida Kant, Aura Eternal, Amy Krania, Tanissa Yonce, La Petite Rose Noire, Lightning Aurora, Leila Yarn.

Ma non solo. Madrine della seconda ediziona di Drag & Friends saranno la vincitrice della seconda stagione proprio di Drag Race Italia, La Diamond, e la finalista di Drag Race Spagna, Clover Bish che per la prima volta si esibirà in Italia.

A tenere le redini della manifestazione ci saranno Simona Sventura, ideatrice e promotrice del Festival, e Matteo Divine Miglio, volto noto del panorama Lgbtqia+ di Bologna e non solo.

Da non perdere domenica 7 aprile, alle 16:30, la nona edizione del concorso nazionale Beauty Queen Italia 2024 – La Drag queen più bella d’Italia. In gara 30 bellissime drag queen, provenienti da tutte le regioni italiane, che si sfideranno a colpi di sfilate e look extravaganti. Una giuria di esperti e un folto gruppo di madrine sceglieranno chi sarà la Beauty Star del 2024. Il tema di quest’anno sarà “Zodiac”, un’esplosione di stile e fascino cosmico, dove i dodici segni si trasformano in creazioni mozzafiato sfilando sulla passerella.

Un calendario ricco di eventi quello di Drag & Friends già disponibile online sul sito www.queensistersshow.com/drag-festival/ dal quale è possibile acquistare i biglietti.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente al botteghino sabato 6 e domenica 7 aprile.