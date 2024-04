Dall’8 all’11 aprile l’Azienda sarà presente con uno stand e presenterà una cartolina e quattro annulli filatelici

In occasione della manifestazione fieristica internazionale dedicata ai libri per ragazzi Bologna Children’s Book Fair, in programma nella città felsinea da lunedì 8 a giovedì 11 aprile, Poste Italiane sarà presente con i suoi prodotti filatelici, in particolare una cartolina e quattro annulli dedicati.

Nei primi tre giorni della manifestazione dalle ore 9 alle 18.30 e l’ultimo giorno dalle ore 9 alle 15 sarà possibile timbrare, con i bolli speciali, le corrispondenze presentate nello stand filatelico allestito in viale della Fiera 20.

Nella stessa postazione sarà inoltre presentato il nuovo romanzo “Scrivimi Presto” della Collana Colli Lunghi della Casa Editrice Librì Progetti Educativi, scritto da Manuela Salvi e illustrato da Antongionata Ferrari, uno dei più conosciuti illustratori nel campo della letteratura per bambini in Italia.

Si tratta di un romanzo epistolare che pone lo sguardo sull’importanza di far riscoprire ai più piccoli la magia di scrivere una lettera a mano. La storia ha come protagonisti la piccola Laila e il suo amico Piero. Laila dovendo tornare in India dalla sua famiglia inizia uno scambio epistolare con il suo amico in Italia e tra avventure e risate, si scoprirà la magia di scrivere una lettera a mano, perché è bello spedirsi una busta e pensare che i fogli di carta sono stati toccati dalla persona cara.

La Filatelia rafforza così la sua sinergia con il mondo dell’illustrazione offrendo ad appassionati o semplici visitatori la possibilità di ammirare prodotti unici nel loro genere.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.