Interventi istituzionali, dibattito sul rapporto tra media e potere, omaggio ai Caduti e balli popolari in piazza

Domani, giovedì 25 Aprile, la città di Sasso Marconi celebra il 79° anniversario della Liberazione con una serie di eventi organizzati in collaborazione con ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e gruppo25aprile.

Il programma si apre in mattinata con la commemorazione di partigiani e antifascisti caduti per mano dei nazisti: prevista la deposizione di corone presso i cippi dedicati.



Nel pomeriggio, spazio alle celebrazioni ufficiali nella centrale Piazza dei Martiri della Liberazione. Si comincia alle 15.30 con un dibattito dal titolo “Comunicare è potere: i media e l’onestà della narrazione fra ieri, oggi e domani”: la giornalista Federica D’Alessio dialogherà con lo storico Filippo Natali e la segreteria di ANPI Sasso Marconi, Bruna Tadolini, sul rapporto tra media e potere.



Dopo l’intervento istituzionale del sindaco, ci si sposta in corteo nel vicino Giardino della Memoria per rendere omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona. Al termine, rientro in piazza per chiudere i festeggiamenti con musiche e balli popolari a cura dell’associazione “della Furlana”.