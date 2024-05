In programma tante iniziative in diversi luoghi della città per realizzare il diritto al Gioco tutto l’anno

Quest’anno, per festeggiare la Giornata mondiale del Gioco, che si celebra il 28 maggio, la rete di Consulta Cinnica e Circo Sotto Sopra in collaborazione con il Comune di Bologna e insieme a numerose altre associazioni sensibili al tema, organizza non un solo appuntamento, ma un’intera rassegna di iniziative dedicate al gioco: C’era una volta il gioco.

Tante feste per affermare che il diritto al gioco va esercitato ogni giorno, e che lo spazio cittadino può essere di tutte e tutti!

La rassegna vedrà otto appuntamenti il sabato pomeriggio, distribuiti nei sei quartieri della città, con piazze e strade trasformate in spazi di gioco, confronto, aggregazione per bambini e bambine, famiglie e cittadini.

L’idea di fondo è quella di facilitare il gioco libero dei bambini e delle bambine nelle nostre strade e nelle nostre piazze, valorizzando la loro autonomia, perché giocare all’aperto fa bene a grandi e piccoli e alla città, che apre così i suoi spazi per il divertimento e la socializzazione rendendosi accogliente e accessibile a tutti.

Questo il programma delle feste con date e luoghi:

4 maggio, dalle 16 alle 19.30: piazza Bernardi, Quartiere Borgo Panigale-Reno

25 maggio, dalle 16 alle 19.30: piazza della Pace, Quartiere Porto-Saragozza

8 giugno, dalle 16.30 alle 20: piazza Carducci, Quartiere Santo Stefano

22 giugno, dalle 16.30 alle 20: piazza Lambrakis, Quartiere Savena

6 luglio, dalle 16.30 alle 20: piazza dell’Unità, Quartiere Navile

14 settembre, dalle 16 alle 19.30: via Benini, Quartiere San Donato-San Vitale

12 ottobre, dalle 16 alle 19.30: via Milano, Quartiere Savena

19 ottobre. dalle 16 alle 19.30: via Legnano, Quartiere Borgo Panigale-Reno

Le attività sono adatte a tutte le età: dai 2 ai 99 anni.

Inoltre, il 28 maggio nell’auditorium Enzo Biagi in Biblioteca Salaborsa, si svolgerà il convegno Il gioco libero nello spazio urbano. Istruzioni per l’uso. Tra le voci, ospiti e relatori ci saranno Francesco Tonucci, pedagogista creatore della rete delle Città amiche dei bambini e delle bambine, e la Garante dell’Infanzia Claudia Giudici.

La rassegna C’era una volta il gioco è realizzata in collaborazione e con il contributo del Comune di Bologna, con l’adesione a ConCittadini – Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e grazie ai fondi Otto per Mille Chiesa Valdese.