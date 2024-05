All’evento è possibile iscriversi anche con il proprio amico a quattro zampe

Torna il 12 maggio la Strabologna, la camminata ludico motoria non competitiva organizzata da Uisp Bologna, arrivata alla sua 43a edizione e che anche quest’anno riempirà le strade della città, dedicando un’intera giornata allo sport e alla condivisione.

Alla StraBologna è possibile iscriversi online, nei punti fisici di Bologna e Provincia oppure direttamente in Piazza Maggiore presso gli stand Uisp dal 10 al 12 maggio.

Sabato 11 in piazza Maggiore si terrà la premiazione della Strabologna Scuole. Durante tutto l’anno scolastico, sono state infatti svolte lezioni gratuite di avviamento all’atletica con lo scopo di far cimentare bambini e bambine in nuove attività e prepararli alle giornate di sport organizzate presso il Centro Sportivo Arcoveggio in marzo e aprile. Le scuole, sulla base della partecipazione alle attività al Centro Sportivo Arcoveggio e delle iscrizioni alla StraBologna, hanno guadagnato punti e formato una classifica. Saranno inoltre premiati le bambine e i bambini più veloci.

La corsa partirà domenica 12 da via Rizzoli alle 10:30. I partecipanti potranno scegliere liberamente uno dei 3 percorsi proposti: mini da 5km, medio da 7,5km e maxi da 10km – per tutti sarà disponibile il ristoro all’arrivo in Piazza Maggiore, mentre un primo ristoro è previsto in Strada Maggiore per coloro che percorrono i tracciati medio e maxi.

Sarà inoltre possibile formare un gruppo di almeno 20 partecipanti e iscriversi alla StraBologna insieme ai propri amici. Allo stesso tempo, sarà possibile formare un team aziende di almeno 20 partecipanti e iscriversi all’evento insieme ai propri colleghi.

L’evento conferma il suo spirito pet friendly con la StraBologna Cani che permette di iscriversi insieme al proprio amico a quattro zampe per il quale è previsto un pacco gara dedicato e punti ristoro lungo i percorsi.

Come ogni anno infine Uisp si pone l’obiettivo di realizzare una manifestazione sostenibile che salvaguardi e valorizzi l’ambiente. In collaborazione con BolognaRipuliamoci e Giro d’Italia Plogging anche quest’anno ci saranno i volontari di StraPlogging, un gruppo dotato di tutto il necessario per raccogliere i rifiuti lungo il percorso, che partirà in coda alla manifestazione. Inoltre, per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione, coloro che domenica 12 maggio si presenteranno con il pettorale della StraBologna sugli autobus Tper di Bologna e provincia (ad esclusione delle linee a tariffa speciale) potranno circolare gratuitamente fino alle 14, ed è disponibile uno sconto del 20% sui treni regionali Tper per raggiungere Bologna.

Sempre grazie al pettorale dell’evento, a partire dalle 14 si potrà entrare gratuitamente in tutte le piscine Sogese di Bologna e provincia.

Infine, gli iscritti alla StraBologna potranno partecipare anche alla StraTaffio. Presentando il pettorale della corsa, dal 10 al 12 maggio in Piazza Maggiore saranno consegnati 5.000 carnet, fino ad esaurimento scorte, con sconti da utilizzare presso bar e ristoranti che aderiscono all’iniziativa.