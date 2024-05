Il 19 maggio pedalata collettiva dal Parco di Villa Angeletti al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio

Dopo il grande successo della prima domenica ciclabile in val di Zena, la seconda tappa del calendario 2024 vi porta in aperta campagna, come sempre con strade chiuse al traffico e in totale sicurezza!

Tra frutteti, argini e cavedagne lungo un percorso di circa 28 km senza dislivello e alla portata di tutti.

Una pedalata che vi porterà dal Parco di Villa Angeletti alla bellissima Villa Smeraldi, passando per il Museo del Patrimonio Industriale e attraversando paesaggi mozzafiato. Per gli Under 10 è stato pensato un percorso Family di 6 Km in tutta sicurezza, con partenza dalla stazione di Funo.

Cosa troverete all’arrivo?

Il Parco di Villa Smeraldi è un enorme parco all’inglese arricchito da oltre 500 alberi da frutto di varietà antiche e rare e un bellissimo laghetto, un vero “museo a cielo aperto” con giochi per bambini e animali (l’asino, capre, tacchino, galline…).

Visite guidate al ​Museo della Civiltà Contadina che raccoglie oltre diecimila oggetti relativi al lavoro e alla vita nelle campagne bolognesi ed emiliane tra il 1750 e il 1950. Stand gastronomici per pranzare in relax e zone pic-nic disponibili

Bonus: per i primi 100 iscritti GRATIS la nuova T-shirt delle #DOMENICHECICLABILI

Rientro: Sarà organizzato un BiciBus a cura dell’associazione #Salvaiciclisti Bologna per rientrare in gruppo lungo la Ciclovia del Navile intorno alle 15:00. Per i bimbi navetta fino alla stazione di Funo ogni mezz’ora.

Dove mangiare? All’arrivo al parco di Villa Smeraldi saranno presenti stand gastronomici dove mangiare lasagne, crescentine e tigelle.E’ anche possibile prenotare dei box Pic-Nic al costo di 15€, 2 scelte:

– Lasagne tradizionale + salsiccia e patate + acqua o bibita

– Lasagna vegetariana + tortino con patate + acqua o bibita

Per info e prenotazioni Box Pic-nic Tel /whatsapp: 051891014

Non hai la bici? Puoi noleggiarne una con ritiro alle 9:30 presso la partenza al Museo del Patrimonio Industriale. Costo: 15€ prenotazioni Tel /whatsapp: 051891014 – Anima Bike. Per chi noleggia la bici è disponibile una navetta per il rientro al costo di 5€.

Tutta la manifestazione si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con le polizie metropolitana e locali, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Info su www.domenicheciclabili.it