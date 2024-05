Domenica 19 maggio, dalle ore 9 in poi, la settima edizione della ‘Camminata della salute’ insieme all’Associazione PerLe Donne e Io Vivrò Onlus

Attività fisica e benessere all’aria aperta per uno stile di vita sano che strizza l’occhio alla salute. E’ questa la ricetta vincente della ‘Camminata della salute’, iniziativa organizzata dalle farmacie comunali di Medicina targate S.F.E.R.A. insieme al punto territoriale dell’Associazione PerLe Donne e alla Onlus ‘Io Vivrò’ con il patrocinio del municipio locale, giunta alla settima edizione e in programma lungo le vie della città nella mattinata di domenica 19 maggio.

Una camminata non competitiva, con ritrovo alle ore 9 presso la Farmacia Comunale Centrale di Medicina di via Fornasini e partenza un quarto d’ora più tardi, con giro di boa al campo sportivo di Villa Fontana. E’ qui, infatti, che avrà luogo una degustazione di prodotti salini per reidratare l’organismo prima di tornare al punto di partenza e concludere al meglio una giornata dedicata allo sport e alla salute. In omaggio a tutti i partecipanti, fino ad esaurimento scorte, una sacchetta sportiva con l’hashtag ufficiale dell’evento #insaluteconSfera.

E’ gradita la prenotazione presso la Farmacia Comunale Centrale di Medicina, presidio strategico di S.F.E.R.A. sull’area geografica di riferimento insieme alle farmacie Corte Argentesi (via Argentesi, 23/A) e Villa Fontana (via della Valle, 30). Tre punti fermi sullo scacchiere gestionale di una società pubblica, impegnata da vent’anni nel garantire alla comunità e al territorio oltre ai servizi farmaceutici anche degli autentici centri integrati della salute, che gestisce ben 21 farmacie tra le province di Bologna e Ravenna.