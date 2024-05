Un percorso a tappe che toccherà la sede di Trama di Terre, Piazza Gramsci, la sede di Per Le Donne e finirà a Cà Vaina

Il 25 maggio farà tappa a Imola LA RISCIO’- L’UGUAGLIANZA SI PEDALA, una pedalata di 135 km (di) diritti che partirà il 24 maggio da Rimini e arriverà il 26 maggio a Bologna.

La campagna “La Risciò – L’uguaglianza si pedala” di Salvaiciclisti Bologna – realizzata in collaborazione con Period Think Tank e sostenuta da vari comuni della regione – è un progetto che fonde attivismo ciclistico e pratiche femministe inclusive e comunitarie. L’obiettivo è portare il tema delle diseguaglianze di genere vicino alle persone, in un modo gioioso e colorato, per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere attraverso iniziative creative e partecipative, culminando in eventi su strada e attività di sensibilizzazione sul territorio.

La Campagna ha il patrocinio di: Bologna Città Metropolitana, Piano per l’uguaglianza di Bologna Città Metropolitana, Comune di Bologna, Comune di Rimini, Comune di Cesena, Comune di Imola e CPO Imola.

La campagna è stata lanciata il 6 gennaio 2024 (festa della Befana, strega libera, ribelle e rinnovatrice); è uscita su strada il weekend dell’8 marzo a Bologna, coinvolgendo associazioni e ciclisti in una pedalata cittadina attraverso i luoghi più importanti e simbolici delle lotte per i diritti delle donne in città; e arriva al suo evento principale per il 2024 con la pedalata “Rimini – Bologna in risciò – 135 Km di diritti”, inserita tra gli eventi cappello della tappa emiliano-romagnola del Tour de France La risciò pedala l’uguaglianza – Bologna Tour de France

Pedalare “una risciò” per l’uguaglianza

Ti sei mai sentita come se nella corsa della vita pedalassi una bicicletta più pesante degli altri solo perché sei donna? Noi sì, e come noi molte persone, appartenenti a minoranze, vulnerabili e non. Per questo abbiamo deciso di farlo vedere. Pedalando su un risciò da Rimini a Bologna, lungo la via Emilia, metteremo sotto gli occhi di tutti le ingiustizie e le difficoltà che pesano su tutte e su troppe persone oggi in Italia. Violenza di genere, discriminazioni nel mondo del lavoro, nei carichi di cura, contro le soggettività LGBTQIA+ e intersezionali. Abbiamo preso il risciò lento e pesante che il mondo ci affibbia e l’abbiamo trasformato ne “La Risciò” – una femmina! Con lei pedaleremo in carovana con tante e tanti cicloattivisti che compiranno insieme l’impresa. Una tre giorni aperta, inclusiva, festosa ed inusuale. La carovana sarà un simbolo itinerante di resistenza e di lotta per i diritti, portando temi complessi più vicini alle persone. Falla tu una tappa del Tour de France in risciò! Noi alla fine la facciamo tutti i giorni. Pedalare 135 km in risciò lungo la Via Emilia, in carovana con chi si affianca alla nostra lotta, non ci fa paura. Anzi, renderà bene l’idea e farà sentire forte la nostra voce indomita, gioiosa e femminista. Per tutte e per ciascuno: perché non esistono diritti più importanti di altri. Pedaleremo una risciò fucsia e saremo più fantastiche del Tour de France! Perché l’attivismo femminista è una forma di felicità condivisa e amore collettivo: per noi stesse e per la piena cittadinanza di ciascuno nel mondo che vogliamo costruire e abitare

Sostegno alla tre giorni e reti

Durante il percorso, la carovana riceverà il sostegno dei vari comuni lungo la Via Emilia. Cittadine, cittadini e associazioni del territorio parteciperanno attivamente, affiancandosi alla carovana in entrata ed in uscita dalle città attraversate; e i rappresentanti istituzionali dei vari comuni porteranno i e saluti ufficiali nelle diverse tappe, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo e istituzionale nel promuovere i diritti delle donne e delle minoranze.

Saluterà la carovana alla partenza da Rimini la Vicesindaca con delega alle politiche di genere Chiara Bellini; l’Assessora alla sostenibilità ambientale e progetti europei Francesca Lucchi la accoglierà a Cesena. A Imola l’assessora all’Ambiente e Pari Opportunità Elisa Spada si affiancherà alla carovana fino all’arrivo in centro storico; mentre a Bologna pedaleranno l’”ultimo miglio” la Vicesindaca con delega alle pari opportunità Emily Clancy e la responsabile del Piano per l’uguaglianza di Bologna Città Metropolitana Simona Lembi. Il Sindaco Matteo Lepore accoglierà la risciò alla conclusione della tre giorni attendendola in Piazza Maggiore

Il programma della tappa Imolese

La Risciò arriverà a Imola alle 18.00 in Piazza dei Servi dove chi vorrà, Associazioni, cittadine e cittadini, potrà unirsi in bici e pedalare insieme per le tappe successive.

La prima è alla Sede del Centro Antiviolenza Trama di Terre che accoglierà la Risciò con il coro delle donne di Trama verso le 18.30.

Di qui la Risciò proseguirà per arrivare alle 19.15 in Piazza Gramsci, dove sono previsti i saluti istituzionali e sarà l’occasione per dialogare con Associazioni, Commissione Pari Opportunità e cittadinanza sul valore del rispetto dei diritti. In piazza Gramsci sarà presente anche il Camper dell’Associazione Period Tink Thank, che accompagna la Risciò lungo tutto il percorso, per promuovere il valore dei dati nella definizione di azioni consapevoli.

Alle 19.55 la Risciò ripartirà per portare un saluto al Centro Antiviolenza Per Le Donne e poi proseguire per il Centro Giovanile Cà Vaina, dove è in programma un festival dell’editoria indipendente con indie market, fumetto, food truk live painting e concerto disegnato. Il tema scelto per il live painting, in occasione della Risciò, è l’uguaglianza.