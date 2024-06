L’esposizione rimarrà allestita nel quadriportico del Museo San Domenico fino al prossimo 9 giugno

Sarà prorogata fino a domenica 9 giugno la mostra “Magic. Ayrton Senna / Imola 1994-2024”, allestita nel quadriportico del Museo San Domenico. La mostra, ricca di 94 scatti inediti di Angelo Orsi e Mirco Lazzari, racconta le gesta indimenticabili di Senna ma anche, con grande sensibilità e attenzione, il lato umano ed intimo dell’uomo Ayrton.

Con oltre 3.000 visitatori dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 21 marzo, giorno di nascita del campione brasiliano, la mostra rientra fra le iniziative previste nel programma “Senna30years” organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con l’“Instituto Ayrton Senna”, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna per ricordare la tragica scomparsa di Ayrton Senna (1 maggio 1994) e Roland Ratzenberger (30 aprile 1994).

Angelo Orsi di Ayrton era amico, non solo il fotografo. Lo conosceva a fondo e lo frequentava anche fuori dalla pista. Per fotografare bene una persona devi conoscerla e più la capisci, più riesci a coglierne le sfumature. La mostra vuole raccontare, attraverso le foto di Angelo, non solo le gesta di questo mito, ma soprattutto Lui, la persona, l’uomo. Immagini che entrano nel cuore di chi osserva perché sono vere e non posate. Dettagli colti al volo perché scattate da chi Ayrton lo conosceva a fondo, intuiva e ne sapeva catturare le sfumature. Fotografie che ancora oggi, dopo trent’anni, a guardarle ti bloccano il respiro e ti fanno rivivere il momento.

La mostra, prorogata fino al 9 giugno prossimo, sarà visitabile nelle seguenti giornate: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13, 15-19.

Biglietti mostra: intero 8 euro; ridotto 6 euro per acquisto cumulativo di biglietti oltre le 15 unità e per i possessori di tessera del F.A.I. Il biglietto mostra consente anche la visita al Museo San Domenico e a Palazzo Tozzoni.

Per informazioni: Imola Musei tel. 0542 602609; mail musei@comune.imola.bo.it www.imolamusei.it