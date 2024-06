Appuntamento giovedì 13 giugno con l’iniziativa organizzata dal gruppo “Rina e le sue amiche”

E’ partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 8 della ‘Camminata sotto le Stelle’ di Dozza. Un appuntamento benefico e solidale, in programma il 13 giugno con ritrovo in Piazza Zotti a partire dalle 19.30 e partenza un’ora più tardi, organizzato dal gruppo di donne del paese ‘Rina e le sue amiche’. Una realtà di volontariato, fondata nel 2010 e guidata da Rina Sperindio, che ha già contribuito ad alimentare parecchie donazioni. Tra queste spicca la recente consegna all’Ausl di Imola di un moderno elettrobisturi di precisione acquistato con i fondi raccolti durante gli eventi ‘Stradozza delle Donne’ e ‘Camminata sotto le Stelle’.

Tutti ai nastri di partenza, donne, uomini, nonni e bambini, per continuare a mettere la generosità in prima linea e raggiungere al più presto il traguardo dei 140mila euro necessari per la sostituzione del mammografo dedicato allo screening del tumore al seno della Casa della Salute di Castel San Pietro e Dozza. Torce alla mano e itinerario confermato: dalla piazza del borgo si scende lungo via XX Settembre per poi percorrere le vie Circonvallazione, Felicione e Vigne Nuove.

Dopo la rotonda, lieve tratto in salita lungo via Monte del Re per raggiungere la cavedagna degli ulivi e fare rotta di ritorno verso il cuore pulsante dell’abitato. La location ideale per una grande festa a cielo aperto con tanto di spuntino a base di crostata, ciambella, pizza e crescentine grazie ai partner Forno Berti, Berti Pasticceria e Pasticceria Salt. Ma anche il buon vino offerto dalle cantine Assirelli Vittorio, Biagi-Mazzolani e Fratelli Gandolfi. E con la complicità del bel tempo, tutti con il naso all’insù per guardare le stelle a ritmo di musica anni Settanta e Ottanta con la playlist di Giuseppe Corvino. La colonna sonora ideale anche per canti e balli.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Dozza e si svolge in collaborazione con il nucleo volontari Protezione Civile di Mordano, l’Assistenza Paolina, la Dozzese Calcio e tanti partner sostenitori.