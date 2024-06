Appuntamento sabato 15 giugno a partire dalle ore 10 con l’iniziativa sportivo-culturale

L’Ordine degli Architetti di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Segni del Moderno di Imola e l’Archivio storico comunale di Imola, propone per sabato 15 giugno, a partire dalle ore 10.00, la Ciclovisita “Imola 900. Architetture, luoghi, autori”, tour guidato in bicicletta dedicato ad illustrare alcuni significativi progetti architettonici del Novecento imolese, nell’ambito del centro storico cittadino e nell’immediato circondario.

Il ritrovo è alle 10.00, nella piazzetta a fianco della Biblioteca comunale, in via Emilia 80.

L’itinerario urbano, che raggiungerà opere realizzate prima e dopo la seconda guerra mondiale, terminerà presso la Biblioteca comunale, nell’ex convento di San Francesco, in cui ha sede dal 1902 l’Archivio storico comunale, dove potranno essere mostrati documenti e progetti relativi al tema di visita. Ci sarà così occasione di commentare ed esporre alcune importanti opere imolesi che per l’eccessiva distanza o altri impedimenti logistici non potremo incontrare durante il percorso.

L’iniziativa, come altre proposte in passato, intende portare l’attenzione dell’Ordine all’ambito metropolitano, con uno sguardo alla mobilità sostenibile: e così le bici prendono il treno, verso il territorio imolese.

Il nuovo sito web dedicato alle Ciclovisite raccoglie la multiforme esperienza di un’attività organizzata senza interruzioni a partire dal giugno 2007 e ripercorrere gli itinerari proposti negli anni scorsi, intrecciandone i contenuti in forma dinamica. Tale strumento è anche concepito per dare ulteriore visibilità ai temi e ai luoghi che le Ciclovisite hanno voluto incontrare in tutti questi anni, per incentivare una positiva sensibilità verso quelle architetture e quanto le circonda (sito web www.ciclovisite.it).

Partecipazione libera e gratuita per tutti, si chiede l’iscrizione via mail.

Gli architetti che parteciperanno potranno richiedere 1 CFP in autocertificazione.

Per info e iscrizioni riferirsi alla segreteria dell’Ordine degli Architetti di Bologna: segreteria@archibo.it e tel. 051/4399016

L’iniziativa, a cura del Gruppo Archivi dell’Ordine Architetti di Bologna, si avvale del Patrocinio del Comune di Bologna, della Città Metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Innovazione Urbana Ghigi Rusconi (BO) ed è realizzata in collaborazione con Fiera del Cicloturismo, BikeItalia.it, Shimano e Komoot.